Másfél millió euró fölött Goretzka és Kimmich jótékonysági kezdeményezése

A Bayern München játékosai is segítenek a koronavírus-járvány idején.

Egymillió euróval indult, egy nap alatt meghaladta a másfél milliót Leon Goretzka és Joshua Kimmich jótékonysági kezdeményezése a koronavírus-járvány érintettjeinek megsegítésére

A Bayern Münhen két játékosa elindította a #WeKickCorona nevű akciót, kezdésnek pedig egymillió eurót ajánlott fel azonnali segítségként karitatív szervezeteknek és szociális intézményeknek, amelyek a járvány elleni küzdelemben részt vesznek.



„A koronavírust csak csapatként tudjuk legyőzni. A #WeKickCorona segítségével azokon szeretnénk segíteni egész Németországban, akik másokon segítenek” – idézi Goretzkát a kezdeményezés honlapja.



Kimmich az összefogás jelentőségét hangsúlyozta: „Mivel az egészség mindenek felett áll, a szolidaritásra most kicsiben és nagyban is szükség van. Mindenki segíthet.”



A kezdeményezéshez azóta csatlakozott Mats Hummels, Benedikt Höwedes, Jonas Hector, Julian Draxler, Sebastian Rode és Leroy Sané is, a felajánlott keret pedig jelenleg 1,61 millió eurónál tart.

Forrás: m4sport.hu