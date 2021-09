Másfél év után ismét a Bernabéu stadionban lép pályára a Real Madrid!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Hazatér a Real Madrid! 2020. március 1-je óta a létesítmény átalakítási munkálatai miatt a Blancók nem használhatták a Santiago Bernabéut, akik az elmúlt időszakban az Alfredo Di Stéfano stadionban vívták hazai mérkőzéseiket. Másfél év után viszont a munkálatok jórészt befejeződtek, így a Celta Vigo elleni vasárnap esti összecsapáson már a jól megszokott környezetben fogadhatják ellenfeleiket Benzemáék.

Az utolsó, Santiago Bernabéu stadionban vívott összecsapásról jó emlékeket őrizhetnek a Real Madrid szimpatizánsai: 2020. március 1-jén Vinícius és Mariano Díaz találataival 2-0-ra múlták felül az örök rivális Barcelonát, és a visszatérést is győzelemmel ünnepelnék a fővárosiak. A stadion átalakítása még mindig zajlik, de a munkálatok már olyan fázisba értek, hogy ismét futballmérkőzést rendezhetnek a Santiago Bernabéuban. A visszahúzható tető még nem működik, de a régi B és C tornyokat már lebontották. Eddig 2000 tonna gerendát és fémrácsot tettek a helyére, és a hírek szerint az Eiffel-toronnyal megegyező tömegű acélszerkezetet építettek be. A Marca beszámolója szerint a hétvégén 25 000 szurkoló láthatja majd a Real Madrid – Celta Vigo (kezdés: 21:00, Spíler2 TV) összecsapást, az azonban biztos, hogy pár játékos hiányozni fog a királyiak keretéből.

Bale, Alaba és Jovic sem áll Carlo Ancelotti rendelkezésére, a walesi játékos a szombati edzésen húzódott meg, rá hétfőn további vizsgálatok várnak. A keretből kimaradt Alaba és Jovic is, hiányuk okáról azonban nem tett közzé információt a Real Madrid.

