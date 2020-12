Márton szerint jó úton járnak - Paks-MOL Fehérvár előzetes

Bár az utóbbi két mérkőzésén már nem sikerült nyernie Paksnak, amióta Bognár György átvette a csapat irányítását a tolnai megyeiek számítanak az egyik legjobb formában lévő -es csapatnak. Ma a bajnoki címre pályázó MOL Fehérvár ellen újabb bravúrra készülnek az atomvárosiak.

"Látva ellenfelünk elmúlt két mérkőzését, elkapták a fonalat és a legkedvezőbb felállási formájukat is megtalálták. Talán most a legbiztosabbak is. Valószínű, egy jó mérkőzést fogunk látni, hiszen ők és mi is igazán focizunk. Ugye van egy saját stílusunk, amit mindig szeretnénk játszani, viszont a Vidi jobb erőkből áll, ezért bizonyos dolgokban alkalmazkodnunk kell hozzájuk, ugyanakkor ez alapjában véve mégsem borítja fel az elképzelésünket. Tisztában kell lenni az erőviszonyokkal, és egy jobb csapathoz illik alkalmazkodni, de célunk ennek ellenére mindig a három pont” - mondta a mérkőzést megelőzően Bognár György a molfehervarfc.hu-nak nyilatkozva.

A paksiak jelenleg a tabella ötödik helyén állnak, azonos pontszámmal a szintén délután pályára lépő -val. Amennyiben Bognár György csapat bravúrgyőzelmet aratna a bajnokesélyes Fehérvár ellen pontszámbna beérné a jelenleg harmadik helyen álló KIsvárdát.

Ami a vendégeket illeti, a feladat egyértelmű, de nem egyszerű: a vesztett pontok tekintetében az FTC-t hét pontos lemaradással követő Fehérvár, nem hibázhat, ha életben akarja tartani bajnoki reményeit, Bár még csak a bajnokság első harmadában járunk, egy esetles, kilenc-, vagy tíz pontos hátrány már ledolgozhatatlannak tűne, Rebrovékkal szemben-- de talán már a hét is annak tűnhet. Márton Gábor azonban optimista, szerinte csapata jó úton halad, szerinte ha javítanak a helyzetkihasználáson ma is nyerni tudnak, úgy, mint a legutóbbi két mérkőzésen a ZTE illetve a DVTK ellen.

"Az előző két mérkőzésünkből kiindulva jó úton haladunk. Sok helyzetet dolgoztunk ki az ellenfelek kapuja előtt, gólokat lőttünk, valamit nem utolsó sorban, megőriztük kapunkat a góltól. Biztos vagyok benne, hogy megfelelő koncetrációval, és a helyzetek még magabiztosabb kihasználásával ismét sikerül győzelmet aratnunk. Mindenki tudja, hogy mi a feladata, fizikálisan és mentálisan is készen állunk a mérkőzésre. Az idei szezonban egyszer már megmérkőztünk a paksiakkal, az a találkozó 1-1-es döntetlent hozott. Ezúttal nem szeretnénk osztozkodni velük a pontokon" -mondta a szakember klubja hivatalos honlapjának nyilatkozva.

