Martin Ødegaard visszatér az Arsenalhoz – sajtóhír

A mindig jól értesült Fabrizio Romano Twitter oldalán közölte a hírt, miszerint a norvég középpályás végleg Londonba kerül.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Martin Ødegaard számára mindig is az Arsenal volt a prioritás – írja Fabrizio Romano. Az olasz újságíró szerint a tárgyalások a Real Madrid és az Arsenal között a célegyenesbe fordultak, és hamarosan hivatalosan is bejelenthetik az átigazolás tényét.

Fabrizio Romano azt is tudni véli, hogy Martin Ødegaard 2026 nyaráig kötelezi el magát az Ágyúsokhoz. Hogy mennyiért kerülhet Londonba a norvég, az is hamarosan kiderül, de azt korábban már a Goal is megírta, hogy egy visszavásárlási záradék jó eséllyel belekerül majd a szerződésbe.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szerinted Messivel képes lesz megnyerni a Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germain? Most 4,00-szeres szorzó jár érte.