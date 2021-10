Marseille-PSG 0-0: csak a szokásos parázs összecsapás

A gólnélküli döntetlen ellenére igazán szórakoztatóra sikeredett a francia klasszikus: két visszavont találat és egy piros lap is tarkította a mérkőzést.

Hatalmas elánnal feszültek egymásnak a felek, érezni lehetett a kezdetektől fogva, hogy ez nem egy átlagos párharc. A 14. percben Luan Peres öngóljával úgy tűnt, előnybe kerül a PSG, amelyben ezúttal is pályára lépett a Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé trió, de a VAR les címén visszavonta a találatot. Majd nem sokkal később Arkadiusz Milik igazi kilencesként fejezett be egy hazai akciót, ám ez sem maradt érvényes, szintén les miatt; mondani sem kell, ez csak tovább növelte a feszültséget.

Az első 20 percet a vendég gárda uralta, Jorge Sampaoli együttese 4-4-2-ben a saját térfelére húzódva várta egy esetleges kontra lehetőségét. Mbappéék magas letámadása, valamint a szezonban sokat látott kockázatos marseille-i labdatartásból becsúszó hibák jelentették a fő veszélyforrást Pau Lopez kapujára. Ugyanakkor Messiék gólja váratott magára, sőt: a 40. minutumban Cengiz Ünder törhetett egy az egyben kapura, ugyanis ezúttal szépen kijátszotta a PSG magas védekezését a Marseille, de a török nem tudott betalálni. 0-0-val fordultak a felek.

A második játékrész kezdete inkább az Olympiqe-é volt, gyors átmenetekkel többször is Navas kapujának közelébe kerültek; ez történt az 54. percben is, amikor Achraf Hakiminek már nem először gyűlt meg a baja Ünderrel. A marokkói hátvéd egyértelmű gólhelyzetben szabálytalankodott a szélsővel szemben, így videózást követően mehetett is zuhanyozni.

Kérdés volt, hogy vajon mit lép erre Pochettino; mint később kiderült, nem kockáztatott, becserélte Thilo Kehrert, illetve csapata teljesen átengedte Dimitri Payetéknak a kezdeményezést. Utóbbi számtalan pontrúgást végezhetett el, ám a hazai nyomás nem érett góllá, pedig többek közt Konrad de la Fuente is betalálhatott volna, csakhogy hatalmas ziccerben eltörte a labdát.

Természetesen nem lett volna ez igazi OM-PSG, ha szurkolók nem teszik hozzá a magukét. Az Orange Vélodrome-ban újfent valami egészen döbbenetes hangulat uralkodott, az ultrák kitettek magukért. A Marseille-tábor valósággal megőrült, amikor az ellenfél szögletet végzett el: a biztonságiaknak pajzzsal és mobilhálókkal kellett védeniük Neymart, nehogy eltalálják a berepülő tárgyak.

Sampaoli sárga lapján pedig már nem is csodálkozunk, ahogy azon sem, hogy berohant egy szurkoló a pályájára.

