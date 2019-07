Marko Nikolics: A pályán kell megmutatnunk, miért tartanak minket esélyesnek

A MOL Fehérvár vezetőedzője nyilatkozott az EL-selejtezőt megelőzően.

Csütörtökön este mérkőzik meg egymással az FK Zeta és a MOL Fehérvár FC az 1. selejtezőkörének odavágóján.

A mérkőzést megelőzően Marko Nikolics, a vendégek szakvezetője mondta el véleményét a párharcról.

A szakember úgy gondolja, hogy nem szabad lebecsülniük ellenfelüket, hanem maximális koncentrációval kell végigjátszaniuk a találkozót.

- Készen állunk az új szezonra, nagyon komolyan és profi módon kell hozzáállnunk a rajthoz. Már csak azért is, mert az első fordulóban azért fordultak már elő meglepetések, mi pedig azért dolgoztunk, hogy ez velünk ne történhessen meg. A Vidi történelmében is megtörtént már, hogy ebben a stadionban váratlanul kiesett, de ez már egy teljesen másik csapat és ezt az elmúlt két évben nemzetközi és hazai színtéren is bizonyítottuk.

A cikk lejjebb folytatódik

- Természetesen tiszteljük ellenfelünket, egy nagyon jó mentalitású, fiatal csapatról van szó, akik száz százalékosan pörögnek majd. Nem szabad nekik lehetőséget hagynunk, maximális figyelemre lesz szükség a részünkről. Tudjuk, hogy papíron mi vagyunk az esélyesei a párharcnak, de ezt majd a pályán kell megmutatnunk, nem pedig szavakban! - mondta a párharc első meccse előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolics.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!