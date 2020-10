Mark Hughes szerint Giggs megfelelő lenne a Manchester United padjára

A gyenge szezonkezdést követően ismét felerősödtek a kritikus hangok, miszerint Ole Gunnar Solskjaer nem elég jó ahhoz, hogy a vezetőedzője legyen. Most a klub egykori játékosa, Mark Hughes mondta el véleményét azzal kapcsolatban, hogy ki lehetne az esetleges utód.

„Ryan szerintem most jó helyen van a wales-i válogatott padján, rengeteget fejlődött az utóbbi időben. Amikor Van Gaal volt az edző a Unitednél, azt éreztem, hogy eljöhet az ő ideje, de végül ez nem jött össze. Talán azt gondolták akkor a vezetőségnél, hogy nem elég tapasztalt ahhoz, hogy átvegye a csapatot, de ha az Európa bajnokságon jól teljesít a válogatottal, akkor nem látom az okot arra, hogy ne vegye át a Manchester Unitedet” – mondta Mark Hughes.

Az egykori támadó szerint az is szerepet játszhatott a döntésben, hogy a városi rivális Pep Guardiolát szerződtette a kispadra, így azt érezhette a vezetőség, hogy nekik is egy már top szinten is bizonyított szakembert kell igazolni, végül José Mourinhora esett a választás.

„Biztos, hogy a City döntése befolyásolta a United vezetőségét és ez csökkentette Giggs esélyeit. De még mindig nagyon fiatal Ryan, csodálatos pályafutása volt és olyan mentora volt, mint Sir Alex Ferguson.”

Giggs irányította wales-i válogatott ezekben a percekben játszik Írországban mérkőzést. Az egykori balszélső vezetésével a csapat egyenes ágon kijutott a 2021-re halasztott Európa Bajnokságra.

Eközben a Manchester United pocsék rajtot vett, a legutóbbi fordulóban az Old Traffordon szenvedtek megalázó, 1-6-os vereséget a Tottenham Hotspurs ellen, így ismét szóba került, hogy Ole Gunnar Solskjaernak előbb vagy utóbb távoznia kell a kispadról.