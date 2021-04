Máris széteshet a Szuperliga! A Chelsea, a City, a MU, az Atlético és a Barcelona is kiszállhat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Úgy tűnik elérte célját az UEFA, a FIFA, a Premier League és a szurkolók összefogása: kedd estére négy Szuperliga alapító klubbal kapcsolatban kapott szárnyra a hír, hogy ki is szállna a vitatott sorozatból.

A legkeményebb helyzet a Stamford Bridge-n alakult ki, amikor a Chelsea busza megérkezett a Brighton elleni bajnokira. A Szuperliga ellen tüntető drukkerek megállították a csapat buszát, amiről végül a csapat egykori kapusa Peter Cech, a jelenlegi technikai igazgatója szállt le. A korábbi játékos könyörgött a szurkolóknak, hogy engedjék tovább a buszt és azzal tudta megnyugtatni a fanatikusokat, hogy a klub kiszáll a Szuperligából.

A háttérben az állhat, hogy Bruce Buck a kékek elnöke találkozott a játékosokkal, akik nem voltak boldogok a klub terveitől.

A csapat menedzsere Thomas Tuchel is arról beszélt a hétfői sajtótájékoztatóján, hogy megérti a tiltakozásokat, de arra kért mindenkit, hogy egyelőre várjon, hamarosan minden kiderül a Szuperligával kapcsolatban.

Nem sokkal a londoni események után érkezett az a hír, amely szerint a Barcelona is kiszállhat abból, amibe igazán be sem lépett.

Mint a Goal megtudta a Barca kért egy záradékot, amely szerint egyeztethetett a tagjaival a sorozattal kapcsolatban. A helyzet az, hogy a tagok, akik egyben a szurkolók is, reakciója ismert és ez nem azt jelzi előre, hogy a katalánok belépnek a Szuperligába.

Being told majority of clubs now pulling out. Atlético and Barca also backing out. City, as reported. Americans clinging on according to one source but for how long?