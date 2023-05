Máris állást kaphat Ricardo Moniz

A horvát élvonalbeli csapatnál fiatal játékosokra támaszkodva akarnak támadófutballt bemutatni.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A most futó szezon végén távozik a horvát élvonalbeli Slaven Belupo vezetőedzői posztjáról a korábban Diósgyőrben is megfordult Zoran Zekic. A Jutarnji Lis a lehetséges utódok között említi a a Zalaegerszegtől nemrég elküldött Ricardo Monizt is.

A csakfoci.hu szemléje szerint a Slavennél – amely jelenleg a tíz csapatos bajnokság hetedik helyén áll – nemrég fogalmazták meg azt a stratégiát, hogy a csapat fiatal játékosokra támaszkodva mutasson be támadófutballt. Ehhez pedig ideális lenne Ricardo Moniz, akihez közel áll ez a felfogás.

Ám nem csak a holland szakember az egyetlen jelölt, sőt… A legesélyesebb a pozícióra a Dinamo Zagreb másodedzője, Roy Ferenčina, aki a Slavennél klublegendának számít, de a korábbi Hajduk-edző, Mislav Karoglan, valamint Zekic jelenlegi segítője, Želimir Mešnjak neve is felröppent.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az AC Milan-FC Internazionale BL-elődöntőn a hazai győzelem 3.15, a döntetlen 3.15, a vendég siker 2.55-szörös szorzóval fogadható.(x)