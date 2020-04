Marco Rossi úgy tudja, hogy Szoboszlai Dominik Olaszországba szerződik

A magyar válogatott kapitánya szerint a Milan, az Inter vagy a Lazio szerződtetheti majd a Salzburg középpályását.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi exkluzív interjút adott a passioneinter.com-nak, nyilatkozata, főleg annak Szoboszlai Dominiket érintő része azóta bejárta az olasz sajtót.

Marco Rossi először is a magyar válogatottról beszélt.

Elmondta, az Eb-selejtezősorozat első szakasza jól alakult a csapat számára, de az őszi, horvátok elleni, majd a walesiek elleni meccsek előtt a sérülések nagy gondot jelentettek.

Több csapat

Kifejti, hogy előbb a hatból öt középpályását, majd a négyből három védőjét veszítette el az alapemberek közül, amiért nagy árat fizettek, de összességében látja a fejlődést a csapaton.

Rossi beszélt arról is, hogyan került annak idején Magyarországra, a Honvédhoz, majd a Red Bull Salzburg játékosáról, Szoboszlai Dominikről kérdezték.

„Beszéltem Dominikkal és az ügynökével is, akivel kiváló a kapcsolatom. Az ügynök azt mondta, még a koronavírus felbukkanása előtt, hogy Olaszországból van több ajánlatuk és minden valószínűség szerint Dominik Olaszországba fog szerződni. A kör szűkül, a két milánói klubra és a Lazióra. Az ügynök magabiztos volt, az elképzelést, hogy már a téli szünetben Olaszországba szerződik, számos ok miatt elhalasztották. Nem tudom, azóta, változott-e a helyzet. Úgy látják, hogy Olaszországban megvan a fejlődés lehetősége Dominik számára. Veleszületett tehetsége és személyisége alapján nagy karriert futhat be ” – fogalmazott Szoboszlaival kapcsolatban a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Rossi Szoboszlai erényei közül kiemelte, hogy mindkét lábbal jól bánik a labdával, remekül lát a pályán és a magassága ellenére megvan a kellő dinamizmusa és sebessége, a középpályán több szerepkörben is bevethető.

A szakember szerint Szoboszlainak elsősorban a védekezésben és a védekezésbe való átmenetekben kell fejlődnie, azzal együtt, hogy az utóbbi időben ezen a téren is láthatóan előrelépett.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a nyilatkozatára a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás is reagált:

„Valóban kiváló a kapcsolatom a szövetségi kapitánnyal, sok mindenről szoktunk beszélni, természetesen Dominik lehetséges jövője is téma közöttünk. Olasz klubok mellett német és angol csapatok is komolyan érdeklődnek az ügyfelem iránt, egyelőre azonban semmilyen szenzációval nem tudok szolgálni, hiszen sem olasz sem más nemzetbeli klubbal nincsen semmilyen megállapodásunk” – fogalmazott a játékosügynök.

Forrás: nemzetisport.hu