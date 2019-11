Marco Rossi: Túl sokan játszottak saját szintjük alatt

Marco Rossi szövetségi kapitány elismerte, hogy a walesiek megérdemelten nyerték meg a magyar válogatott elleni, cardiffi Eb-selejtezőt.

Mint ismert, a magyar válogatott 2-0-ra alulmaradt Cardiffban a walesiek ellen, így a negyedik helyen zárta az Eb-selejtező sorozatot.

A mérkőzést követően Marco Rossi szövetségi kapitány így értékelte a csapat teljesítményét:

- A hozzáállásunk megfelelő volt, harcoltunk, küzdöttünk a mérkőzés elejétől a végéig. Az első félidőben sokkal jobban játszottunk mint a másodikban, ellenfelünknek egyetlen helyzete volt, abból gólt is szerzett. Nem sokkal később nekünk is volt egy nagy helyzetünk, azt értékesítenünk kellett volna, ha szeretnénk megvalósítani Eb-álmainkat, az ilyen lehetőségeket be kell rúgni. A fordulás után egyből gólt kaptunk, megint csak egy olyan helyzetből, amit megoldhattunk volna szabálytalanság nélkül.

- Voltak ki nem kényszerített hibáink, nem sikerült megvalósítani, amit elterveztünk, túl sokan játszottak a saját szintjük alatt. Az ellenfélnél minőségi játékosok szerepeltek, a két gólt szerző Ramseyról tudtuk, hogy jó futballista, de nem tudtunk mit tenni ellene. Ma jobb volt a walesi csapat, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, gratulálnunk kell, még ha fájó is.

- Ezen és az előző idegenbeli selejtezőn is sok volt a hiányzónk, Horvátországban a komplett középpályája hiányzott, most pedig a komplett védelem esett ki, ebből a szempontból balszerencsések voltunk. Mindenkinek be kell látnia, hogy jelen pillanatban képességbeli hiányosságaink vannak, ezt egyértelműen ki kell jelenteni, és mindenkinek ez alapján kell megítélnie a válogatott teljesítményét.

