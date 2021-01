Marco Rossi: „Szoboszlai Európa egyik legjobb középpályása lesz”

Marco Rossi terjedelmes interjút adott a szlovákiai Sportnetnek, amelynek beszélt arról, hogy Olaszországban nem ismerik fel ugyan, de Magyarországon többször is megállítják az utcán a szurkolók. Arról is szót ejtett, hogy meglepte az Év edzőjének járó elismerés, mert tudja, hogy hazánk az olimpiai sportágakban igencsak sikeres. Természetesen nyilatkozott Szoboszlai Dominikról is és arról, hogy a támadó klubot váltott a télen.

„Jól döntött! Nagy a különbség az osztrák és a német bajnokság között, de az alapelvek hasinlóak, így képes lesz alkalmazkodni. A legfontosabb az, hogy egészséges legyen, most egy kisebb sérüléssel bajlódik, de február elején már játszhat. Véleményem szerint Szoboszlai néhány év múlva Európa egyik legjobb középpályása lesz.”

Kérdésre válaszolva a kapitány Szalai Ádámmal kapcsolatban is elmondta a véleményt, a szakember nagyra tartja a támadót.

Több csapat

„Gyakran kritizálják a szurkolók és az újságírók, de többször hangsúlyoztam, hogy ő a legfontosabb játékosunk és a csapat abszolút vezetője, ezért ő a kapitány. Karizmatikus személyiség, aki sok nehézséggel szembesült az elmúlt időszakban, hiszen megsérült és nem játszott a Mainuban, ami senkinek sem jó. Hiszek benne, hogy új klubot talál, mert a Bundesligában szenvedő csapatában nem számíthat sok pozitív impulzisra. Nagyon fontos a számomra, mert nincs másik ilyen klasszikus középcsatárunk. Idén játszunk Németország, Portugália és Franciaország ellen az Európa-bajnokságon, majd a világabjnoki-selejtezőkben jön Anglia és Lengyelország. Ezeken a meccseken szükségünk van egy olyan csatárra, aki meg tudja tartani a labdákat elöl. Kit hívhatnánk be Szalai helyett? Nincs más. A Honvédban Balogh Norbert magas ugyan, de nem fedezi úgy a labdát. Bobál Gergely nem játszik a Nacionalban, Novothy Soma pedig a Bochumban pados – ráadásul nincs válogatott tapasztalatuk. A kispesti Eppel Márton nincs olyan fizikai állapotban, hogy meghívjuk. Csak Szalai Ádámra számíthatunk.”

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

Marco Rossit egykori dunaszerdahelyi játékosáról Kalmár Zsoltról is kérdezték.

A cikk lejjebb folytatódik

„Amikor 2017-ben a DAC vezetőedzője lettem, akkor meggyőztem a klub vezetőit hogy szerződtessék. Rávettem őt is, hogy ide igazoljon és kiderült, hogy ez helyes lépés volt, mivel folyamatosan fejlődik. Keményed dolgozik, megérdemli a helyet a válogatottban. Már korábban is hívhatták volna, de az elődeinél csak keveset játszott. Stabil helye van és élvezem a játékát. Tökéletesen pótolta Szoboszlait Bulgáriában, amikor Dominik nem tudott eljönni Ausztriából a karantén miatt. Ők ketten inkább a támadásban jeleskednek, de Izland ellen mindketten kezdtek, mert azt gondoltuk, hogy az ellenfél inkább a kontrákra játszik majd, a vendégek gyorsan betaláltak és pontosan úgy is alakult minden, ahogy gondoltuk. A franciák, a németek, vagy a portugálok ellen valószínűleg nem lesznek egyszerre a pályán, de megkapják majd az esélyt.”

Az olasz szakember arról is beszélt, hogy a csapatnak milyen volt nézők nélkül futballozni.

„Az üres lelátók segítettek minket a első meccsén Törökországban. Teltház esetén mindenki ellenünk lett volna. Egy üres stadionban a játékosok jobban hallják az edző utasításait és a kommunikáció is könnyebb. Persze hazai pályán a magyar válogatott mindig támaszkodhat a hihetetlen szurkolóira, akik csodás hangulatot teremtenek a stadionban. Sok más országban nincs ilyen támogatás, hiszen itt a Himnusztól a végéig velünk vannak a drukkerek. Nem véletlen, hogy a csapat szlogenje a Csak együtt!”