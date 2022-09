Marco Rossi szívesen átélné azt a hangulatot, amit a csoportgyőzelem hozna

Szoboszlai Dominik fontosnak tartja, hogy ne nyomásként, hanem lehetőségként éljék meg a hétfői mérkőzést.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar-olasz meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

"Elbizakodottság lenne, ha azt gondolnánk, hogy nem kell megszenvednünk az olaszok elleni mérkőzésen" - mondta a sajtótájékoztatón Marco Rossi. Hozzátette, a válogatott kiharcolta és kiérdemelte ezt a lehetőséget, hogy ilyen ellenfelekkel játszhasson, de mindig tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan érkezünk. Arról is beszélt, tisztelniük kell a mezt amit viselnek és a legnagyobb alázattal kell kifutniuk a pályára.

"A hazai pálya nagy előny lehet, most is számítunk a szurkolók támogatására. El tudom képzelni, hogy a holnapi mérkőzés több okból emlékezetes marad a számomra, és nem csak azért, mert Olaszország lesz az ellenfelünk" - mondta a hétfői találkozóval kapcsolatban a szövetségi kapitány. "Előfordulhat, hogy a hétfői mérkőzés után bejutunk a Nemzetek Ligája elődöntőjébe, és ebben az esetben nagyon hosszú idő után szerepelhet magyar válogatott az UEFA-sorozat végső döntőjében. Ha sikerülne megnyernünk a csoportot, akkor a már most meglévő remek hangulat olyan szinten hágna a tetőfokára, amit nagyon szívesen élnék át."

A magyar szövetségi kapitány mellett Szoboszlai Dominik is részt vett a sajtótájékoztatón magyar oldalról. Az RB Leipzig játékosa elmondta, örült a németországi gólpasszának, de a legfontosabb, hogy a csapat ismét eredményes tudott lenni. "Örülök, hogy az első válogatottbeli gólpasszomat Szalai Ádámnak adtam, remélem, hétfőn tudok neki adni majd még egyet. Nagyon sokat adhat hozzá a hazai pálya a teljesítményünkhöz, a telt ház hatalmas erőt ad a csapatnak, ezt megmutattuk az előző időszakban is."

A középpályás kiemelte, nem nyomásként, hanem lehetőségnek kell megélniük, hogy saját szurkolóik előtt harcolhatják ki a továbbjutást. "Mindent meg kell tennünk a győzelemért, a három pont megszerzéséért megyünk fel a pályára, de ha végül döntetlen lesz belőle, akkor sem leszek szomorú."

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Olaszország összecsapáson a mieink győzelme 4.25, a döntetlen 3.40, a vendégsiker 2.00-szoros szorzóval fogadható. (x)