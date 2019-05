Marco Rossi szerint Szoboszlainak még a Salzburgban lenne a helye

A szövetségi kapitány a fiatal magyar tehetségről is beszélt.

Március után áprilisban is Szoboszlai Dominikot választották a szurkolók a Red Bull Salzburg legjobb játékosának, így nem csoda, hogy olyan topcsapatok érdeklődését is felkeltette, mint a , a vagy a . A 18 éves támadó idén Marco Rossi válogatottjában is debütált, a szövetségi kapitány a DIGI Sport híradójának azonban azt mondta, szerinte még nincs itt az ideje, hogy Szoboszlai továbbálljon Salzburgból.

- Még egy szezon a Salzburgban, de legalábbis még egy év egy nem kimondottan topklubban nagyon fontos lehet számára. Dominik még csak 18 éves, ezért úgy gondolom, az lenne az optimális, ha a szezonkezdettől játszana még egy teljes esztendőt a Red Bullnál, aztán kész lenne arra, hogy egy komoly lépést tegyen a karrierjében – nyilatkozta Rossi a Sport24-nek.

Az olasz szakember a DIGI Sport szerkesztőségében megnézte korábbi csapata, a Torino 1-1-re végződött derbijét a Juventusszal.

- Amikor labdarúgó-mérkőzéseket nézek, akkor edzői aspektusból teszem. Lehet, hogy ez most éppen egy derbi és én játszottam a Torinóban, de ez nem számít. Ilyen a hozzáállásom. Természetesen Nagy Ádám miatt különösen figyelünk a Bolognára, de a nagy meccseket is megnézzük például a Juventusszal, az Interrel, a Milannal.

A hazai élvonalban pedig nincsen olyan találkozó, amelyet ne követne Rossi.

- Persze, fontos a magyar bajnokság. Én és a stábom mind a hat meccsét megnézzük egy -es fordulónak, és néha odakacsintgatunk a másodosztály érdekesebb mérkőzéseire is. Aztán persze figyeljük a külföldön játszókat is. Egyenként hét-nyolc találkozót nézünk meg egy héten.

A nemzeti bajnokságok lassan befejeződnek, de a válogatott játékosok és stáb nem pihenhet. Júniusban ugyanis két kulcsfontosságú Eb-selejtező vár a nemzeti csapatra Azerbajdzsán és Wales ellen.

A cikk lejjebb folytatódik

- Körülbelül két hetünk lesz a felkészülésre, ami jó hír, mert így több időnk lesz gyakorolni. A taktika természetesen nagyban nem változik, maradunk az alapkoncepciónk mellett. Azerbajdzsánban meg kell szereznünk a három pontot, az egy alapvető fontosságú meccs lesz a számunkra. Nem veszíthetjük el! A következő két mérkőzésen hasonló nyomás lesz a csapaton, mint Horvátország és Szlovákia ellen volt, ez egyszer biztos.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!