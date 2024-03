Marco Rossi szerint itt az ideje, hogy egy topklubba igazoljon a magyar válogatott kulcsembere

„Ha ennyi minőség, gyorsaság, robbanékonyság van benne, mi mást kérhetnénk?”

A szövetségi kapitány Szoboszlai után őt tartja a nemzeti tizenegy legnagyobb tehetségének.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi hazája sajtójának, a Sportitaliának adott interjút.

Az olasz szakember kezdésként arról beszélt, mivel telik majd a nyári Európa-bajnokságig hátralévő következő néhány hónap.

„Már egy ideje dolgozunk, különösen a téli szünet óta. Figyeljük a játékosokat, tanulmányozzuk az új lehetőségeket, ahogy közeledünk az Európa-bajnokság felé, úgy emelkedik az adrenalinszint. Márciusban két barátságos mérkőzésünk lesz, az első nagy teszt Vincenzo Montella Törökországa ellen” – mondta Rossi.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy mennyit adott ő a magyar válogatottnak.

„Minden hamis álszentség nélkül, az én megítélésem szerint sikerült – hála az egész stábnak és a játékosoknak, akik a sikerek fő felelősei, még ha egyesek el is felejtik – hozzájárulnom ahhoz, hogy visszaszerezzük azt a presztízst, amelyet ez a történelmi válogatott fokozatosan elvesztett. Bizonyos dolgokat észreveszek, és ezt főleg az emberek hozzáállása miatt mondom. Budapesten élek és olyan embereket látok, akik boldogok, legalábbis a többségük, hiszen nem lehet mindenkit boldoggá tenni. Jóváhagyják azt, amit csinálunk, és remélik, hogy ez még sokáig folytatódni fog”.

Két, Olaszországban játszó légiósunk, Balogh Botond és Nagy Ádám is szóba került az interjúban.

„Balogh különösen tavaly ősz óta fejlődik, az egész csapattal együtt. A Parma nagyon jól mutat az eredmények és a teljesítmények tekintetében, az a csodálatos ebben, hogy az edzőnek a nagy fluktuáció ellenére is sikerül megteremtenie a folytonosságot. Különösen a védelemre gondolok, ahol minden játékosát rotálja. Baloghnak volt egy időszaka, amikor kevesebbet játszott, de aztán egyre többet, és most már több mint kielégítő a folytonosság. Jól teljesít, tehetséges, a jövő játékosa, és sokat fejlődhet, főleg, ha nemzetközi szinten is képes lesz egyre erősebb ellenfelekkel szemben helytállni. Ha így folytatja, akkor biztosan benne van az Európa-bajnokságra vonatkozó terveim között. Nagy legutóbb a kispadról állt be csereként, ugyan nem láttam a meccset, de valószínűleg azért, hogy pihenjen egy kicsit. Nem is véletlen, hogy végül kikapott a Spezia: nem mondom, hogy ő a mérleg nyelve, de az biztos, hogy amióta megérkezett, nagyobb egyensúlyt adott a középpályának, ahol a többiek szabadabban végezhetik a különböző feladataikat. Ha így folytatja, Nagy is ott lesz a meghívottak között” – mondta a szövetségi kapitány.

A Sportitali kitért Horváth Krisztoferre is, aki még 2020 szeptemberében igazolt a Torino U19-es együtteséhez, majd egy évet Szegeden, fél évet Debrecenben töltött, az elmúlt több mint egy esztendőben pedig Kecskeméten szerepel kölcsönben.

„Ő egy tehetség, átlagon felüli technikai adottságokkal rendelkezik, nem egy a sok közül. Amióta úgy döntött, hogy visszatér Magyarországra, hogy a folytonosság jegyében játsszon, egyre jobban és jobban játszik. Már nem annyira, de azért még fiatal, van még hova fejlődnie, jó úton halad. Úgy látom, készen áll arra, hogy egy lépést tegyen előre, mind a jelenlegi bajnokságát és klubját is tekintve” – fogalmazott Rossi.

A szakembert Sallai Rolandról is kérdeztek, már csak azért is, mert a Freiburg játékosát a nyáron Serie A-s csapatok is megkörnyékezték. A portál pedig kíváncsi volt arra, hogy a szövetségi kapitány ajánlaná-e a támadónak Olaszországot.

„Szoboszlai után ő a legtehetségesebb játékos a válogatottunkban: mindenkinek ajánlanám, mert bármelyik klubban játszhat, akár az élvonalban is. És most nem a Freiburg ellen beszélek, csak azt mondom, hogy ha ennyi minőség, gyorsaság, robbanékonyság van benne, mi mást kérhetnénk még? Eljött az ideje, hogy egy topklubba igazoljon, mert el tudom képzelni, hogy ott is nagyon jól fog teljesíteni” – hangsúlyozta Rossi.

Az interjú végén szóba került Szoboszlai Dominik is, aki korábban szintén szerepelt olasz csapatok kívánságlistáján, de végül nem tettek érte ajánlatot.

„Én már 2018 óta beszélek róla, 18 évesen debütált a válogatottban, és mindig is egy született tehetség volt, egy olyan játékos, aki azonnal feltűnt, mindig is hangsúlyoztam, hogy egy nagy üzlet részese lesz. Sajnos az ilyen véleményre sokszor nem figyelnek oda, talán csak akkor, ha valaki más mondja. Számomra egyértelmű volt, hogy megvannak benne a nagy játékos jegyei” – szögezte le a szakember.