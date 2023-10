Marco Rossi: sosem adjuk fel, mindig harcolunk

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elismerte: a szombat esti, szerbek ellen 2–1-re megnyert Európa-bajnoki selejtezőn szerencséje is volt az együttesnek, amelynek ugyan nem fenomenális a kerete, de „mindent kitesz” a pályára a mérkőzésein.

„Hát én ma két évvel öregebb lettem, 61 vagyok már. Nagyon szenvedtem mindenkivel együtt, a srácokkal a pályán és a padon is. Nyilván voltak jó dolgaink is, két fantasztikus gólt szereztünk, volt pár tiszta helyzetünk, de összességében a szerbeknél volt hatvan százalékban a labda, voltak komoly lehetőségeik és néhány olyan szituáció is, amikor Dibusz Dénes védett. Ma szerencsések is voltunk, ezt el kell ismerjük, szenvedtünk” – idézte Marco Rossi szavait az M4 Sport.

A szövetségi kapitány a magyar válogatott hozzáállását méltatta.

„Ha nincs szenvedés, nincs győzelem, főleg Szerbia ellen, amely nagyszerű csapat, megmutatta, mire képes, milyen minőségű alakulat. Biztos vagyok benne, hogy kijut az Eb-re, mert véleményem szerint a minőséget tekintve az övék a legjobb csapat a csoportban. A győzelmünkben a szempont a szív. Minden egyes alkalommal, minden energiánkat, a szívünket kitesszük a pályára. Amink van, azt kitesszük. És ez valami, mert az emberek szeretik ezt a gárdát, a hozzáállásunkat. Sosem adjuk fel, mindig harcolunk. Többször is mondtam, hogy nem fenomenális a keretünk, nem vagyunk Brazília, nem vagyunk Európa legjobb csapata, de minden meccsen kitesszük a szívünket a pályára és harcolunk. Ez az, amit kérhetek a srácoktól és gratulálnom kell nekik” – hangsúlyozta.

Marco Rossi kiemelte: Litvánia ellen is a győzelem a cél.

„Igazából most két pont hiányzik. Úgyhogy még két pont kell, ezt három meccsen kell összeszednünk, de természetesen a következővel kezdjük. Úgy kell tennünk mindezt, hogy megszerezzük a három pontot. Nem lesz egyszerű, úgyhogy most a lehető leghamarabb össze kell szednünk az erőnket, két lábbal a földön kell maradnunk és ha úgy megyünk, hogy jók leszünk és megszerezzük a három pontot, akkor ünnepelhetünk” – szögezte le.

Az immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes a mostani sikernek köszönhetően kedden Kaunasban már úgy lép pályára, hogy ha legyőzi Litvániát, akkor bebiztosítja sorozatban harmadik Eb-részvételét, és az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül jut ki egy világversenyre.

Eb-selejtező, G csoport, 7. forduló:

Magyarország-Szerbia 2–1 (2–1)

Puskás Aréna, 58 215 néző, v.: Francois Letexier (francia)

Magyarország: Dibusz – Fiola (Botka, 74.), Lang, Szalai A. – Nego (Bolla, 62.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 62.), Kerkez – Sallai (Kata, 74.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám, 84.)

Szerbia: V. Milinkovic-Savic – Erakovic (Tadic, a szünetben), Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic (Radonjic, 75.), Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Terzic (Kostic, a szünetben) – Lukic (Ratkov, 84.), Mitrovic, Gacinovic (Djuricic, 67.)

Gólszerzők: Varga B. (21.), Sallai (34.), illetve Pavlovic (33.)

Kiállítva: Kalmár (a lefújás után)