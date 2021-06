Marco Rossi: „Ronaldo tudja, hogy nem az első meccset kell megnyerni”

Szalai Ádám még emlékszik arra, hogy milyen fontos az első mérkőzés az Európa-bajnokságon.

„A 2016-os Európa-bajnokság fantasztikusan kezdődött nekünk és tudjuk, hogy milyen fontos a jó kezdés – mondta a Goal Magyarország kérdésére Szalai Ádám a Portugália elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Oda kell figyelnünk a meccsen, meg kell tartanunk a labdát. Ez a portugál válogatott sokkal erősebb, mint az öt évvel ezelőtti.”

Szalai Ádám, aki éppen öt esztendővel ezelőtt szerzett gólt Ausztia ellen a franciaországi Európa-bajnokságon, arról is beszélt, hogy milyen lesz a teli stadionban futballozni.

„Emlékszem az Uruguay elleni stadionavatóra, hiszen felejthetetlen volt az atmoszféra. Ha gyerekkoromban valaki azt mondja, hogy két Európa-bajnokságon is részt veszek, abból ráadásul az egyiket Magyarország is rendezi, akkor nem hiszem el. Ha a kaporány is úgy dönt, akkor kedden a második kontinenstornámon szerepelhetek.”

Újságírói kérdésre Szalai Ádám arról is beszélt, hogy csapatkapitányként milyen feladatai vannak.

„Nem a karszalag viselése a legfontosabb dolog, hanem az, hogy úgy érzik a többiek, segíthetek nekik. Ez a legszebb dolog. Minden meccs előtt megfogalmazunk néhány gondolatot, de nem a motivációs beszéd a lényeg, hanem az, hogy kapocsnak kell lenni a szövetségi kapitány és a csapat között.”

Marco Rossi aztán megnyugtatta a játékost: kezd a portugálok ellen.

„Már most elárulhatom, hogy ott lesz a pályán, ahogy Sallai Roland is. A motivációval nem lehet gond, akinél ez probléma, annak másik sportágat kell választania. Nagyon várjuk, hogy pályán legyünk és képviseljük Magyarországot.”

Az olasz szakember azt is elárulta, hogy milyen állapotban van a csapata.

„Kijelenthetjük, hogy jól felkészültünk, de igazán csak a meccs ad választ erre a kérdésre.”

A Goal Magyarország felidézte a kapitánynak Cristiano Ronaldo nyilatkozatát, amelyben a portugál azt mondta, hogy nem baj ha nem nyerik meg az első meccset, ha a végén megnyerik a tornát.

„Vélhetően Ronaldo tudja, hogy nem az első meccset kell megnyerni, hanem az utolsót. Ennek szólhatott ez a kijelentés.”

