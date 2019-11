Marco Rossi reagált a Nemzetek Ligája sorsolására

A szövetségi kapitány szerint a sikerhez extra munka elvégzésére lesz szükség.

Péntek délben az UEFA megtartotta a play-off sorsolását, amely során kiderült, hogy Magyarországnak Bulgáriával idegenben, majd továbbjutás esetén az Izland-Románia párosítás győztesével hazai pályán kell megmérkőznie az Európa-bajnoki részvételért.

Nem sokkal a párosítások kialakulását követően a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos Twitter oldala osztotta meg Marco Rossi gondolatait a soron következő ellenfélről:

– Nem is kérdés, hogy kaphattunk volna sokkal nehezebb sorsolást is az elődöntőt illetően, de ugyanakkor abban a helyzetben sem vagyunk, hogy azt mondhassuk, könnyű dolgunk lesz – mondta a sorsolás után Marco Rossi. – Már csak azért sem, mert nehéz körülmények között fogunk játszani, egy olyan stadionban, amely az ellenfél szurkolóival lesz tele és annak ellenére, hogy a világranglistán velünk azonos pozícióban van Bulgária, ez korántsem lesz egy könnyű meccs. A jó dolog az, hogy ha viszont ezt a mérkőzést megnyerjük, akkor ugyan egy még erősebb csapat ellen, de hazai pályán játszhatunk majd a rájátszás döntőjében. Ez mindenféleképpen még több motivációt kell, hogy adjon.

– Sok munka vár ránk. Először is a legfontosabb, hogy a legjobb játékosaink felépüljenek és jó formában legyenek márciusra. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a gyógyulásukat, megnézni őket személyesen is, aztán pedig a teljesítményüket, majd pedig az ellenfelein elleni stratégiánkat is ki kell alakítanunk. A bolgár válogatott új szövetségi kapitányát már kinevezték, az ő edzői felfogásáról is ki kell derítenünk, amit csak lehet, de Izlandról és Romániáról is mindent meg kell tudnunk annak érdekében, hogy készen álljunk az ellenük játszandó mérkőzésekre – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A bolgár válogatott enyhén szólva nem teljesített jól az Eb-selejtezők során, ugyanis csupán egyszer tudott nyerni, méghozzá az utolsó fordulóban a már biztosan kijutó Csehországot lepték meg.

- Ez egy rendkívül fontos mérkőzés, melyhez felelősségteljesen fogunk hozzáállni. Nem foglalkoztunk előzetesen azzal, mi lenne számunkra a legjobb - idézte Georgi Dermendzhievet, a bolgár válogatott szövetségi kapitányát a topsport.bg című oldal. - Nem szabad eufóriába esnünk és a múlttal foglalkozunk. Kielemezzük az ellenfelet annak érdekében, hogy a játékosok minél jobban fel tudjanak készülni. Tény, hogy van esélyünk, amit szeretnénk kihasználni. A magyar labdarúgás folyamatosan fejlődik, jól játszik a válogatottja, de ennél jóval részletesebben meg kell ismernünk. Nem szabad, hogy feleslegesen örömködjünk, nem éghetünk meg ellen".

A Bulgária - Magyarország mérkőzést március 26-án kedden rendezik, továbbjutás esetén pedig öt nappal később kerülne sor az Eb-részvételről döntő mérkőzésre a Puskás Arénában.

