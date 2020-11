Marco Rossi: olyan karakterek kellenek a csapatba, mint Szalai Ádám

A válogatott a harmadik kalapból várhatja a vb-selejtrező sorsolást, a FIFA ranglistáb előreléppett a 40. helyre, a Nemzetek Ligájában feljutott az elitbe és pótselejtezőn kiharcolta az Európa-bajnoki részvételt. Mi kell még? Ennél többet nem nagyon lehetett volna ebből az évből kihozni.

„Ahogy haladtunk előre, egyre jobban rátaláltunk a stílusunkra, miközben a hozzáállás mindvégig szenzációs volt – nyilatkozta Marco Rossi szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak. – Szóval igen, most igazán boldog lehet mindenki. Legfőképp a játékosok, mert maradandót alkottak. A kvalifikációnak köszönhetően van, aki a második Európa-bajnokságára készülhet, más az elsőre, bárhogy is nézem, nagy tettet hajtottak végre. Ugyanezt mondhatom a Nemzetek Ligájában elért csoportelsőség kapcsán. Az első forduló előtt senki sem hitte volna, hogy feljutunk az A-ligába – be kell vallanom, még mi sem. S egy gondolat erejéig hadd kanyarodjak vissza az Eb-selejtezőre: a csoportunkban olyan erős válogatottakkal találkoztunk, mint a horvát, a walesi és a szlovák, az utolsó játéknapnak mégis úgy vágtunk neki, hogy volt esélyünk a kijutásra. Ráadásul ez volt az egyetlen csoport, amelyből végül négy válogatott érdemelte ki a részvételt. Ez szerintem mindent elmond.”

Az olasz szakember arról is beszélt, hogy pályafutása eddigi legnagyobb eredménye az EB-re jutás.

Több csapat

„A válogatott diadala nem egy kerületé, nem egy városé – hanem egy országé. A piros-fehér-zöld zászló alatt egy teljes nemzet áll. Az Európa-bajnoki részvétel kiharcolása mindennél fontosabb volt a szövetségnek, a játékosoknak, a stábtagoknak és a szurkolóknak, vagyis mindenkinek, aki kicsit is szereti a futballt.”

A csapat jövő nyáron Budapesten (is) szerepel majd az Európa-bajnoki csoportban. Akeret egyelőre nyitott, de Rossi nem kertelt: nehéz bekerülni az együttesbe.

„Senkit sem akarok hitegetni: ebbe a csapatba csak az kerülhet be, aki kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ha nem lesz ilyen, értelemszerűen elsősorban azokra számítok, akikkel az elmúlt három hónapot végigcsináltuk.”

Az interjúban szó esett Szalai Ádámról is, aki vezéregyénisége a válogatottnak, de a klubjában nem szerepel, ráadásul meg is sérült.

„Divat őt bírálni, más kérdés, hogy többnyire azok teszik, akik nemigen fordultak meg egy futballcsapat öltözőjében. Senki se felejtse el, Ádám a válogatott csapatkapitánya, márpedig a karszalagot senki sem viseli érdemtelenül. Hogy mit jelent neki a válogatott, szavakkal nem írható le. Rettentően sajnálom, hogy a klubjában nem kapott lehetőséget az ősszel, beszéltünk is erről. Tisztában van vele, ha játszani akar az Eb-n, a felépülése után megoldást kell találnia erre a helyzetre. Biztos vagyok benne, hogy meg is találja. Ádám olyan karakter, akire a legnehezebb szituációkban is lehet számítani, elképesztő vágy hajtja, hogy a válogatott sikeres legyen. Nekem éppen ilyen hozzáállású emberekre van szükségem.”