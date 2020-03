Marco Rossi: Nem tudok nehezebb ellenfeleket elképzelni

A magyar válogatottra komoly feladat vár a Nemzetek Ligájában.

Az UEFA Amszterdamban elkészítette a 2020-21-es kiírásának sorsolását.

A magyar válogatott talán a lehető legnehezebb csoportba került, az orosz, a török és a szerb csapattal mérkőzik meg idén ősszel.

Az UEFA a 2018-ban elindított sorozat első szezonját követően kisebb változtatásokat hajtott végre: megnövelték az A, B és a C liga létszámát, így ezekben már 16-16 válogatott található, míg a D ligában (az eddigi 16. helyett) csak hét.

Több csapat

Ennek eredményeként a magyar válogatott felkerült a B ligába, ami azt jelenti, hogy a korábbinál erősebb csapatokra számíthatott a sorsoláson, viszont egy esetleges csoportgyőzelem esetén feljuthat az Európa 16 legjobb csapatának helyt adó A ligába is.

Az amszterdami sorsoláson a magyar válogatott a B liga 3. csoportjába került, a korábbi holland válogatott Rafael ven der Vaart a török, a szerb és az orosz válogatottat húzta ki a mieink mellé, így Marco Rossi együttese ezzel a három csapattal találkozik idén ősszel az oda-visszavágós csoportküzdelmek során.

– Számunkra természetesen most a március végén esedékes mérkőzések a meghatározók, hiszen azokon vívhatjuk ki az Európa-bajnoki szereplést, a Nemzetek Ligája második kiírása még a jövőt jelenti. Ami a sorsolást illeti, nem tudok nehezebb ellenfeleket elképzelni azoknál, akiket most kihúztak mellénk. Ha csak azt nézzük, hogy a harmadik kalapból az Eb-résztvevő Törökországot kaptuk, ez önmagában sokat elmond a csoport erősségéről. Három riválisunk, a szerb, a török és az orosz válogatott számít a csoport favoritjának, de mindent megteszünk azért, hogy a B ligában is megálljuk a helyünket, felnőjünk az ellenfelekhez, ezért pozitívan állok az őszi mérkőzésekhez, és várom az összecsapásokat.

A Nemzetek Ligájából most is ki lehet majd jutni a következő nagy nemzetközi tornára, amely ezúttal a 2022-es világbajnokság lesz.

A 12 európai pótselejtezős helyből kettő sorsa ezen sorozat küzdelmein keresztül dől majd. Ezeket a két legjobb olyan csoportgyőztes fogja megszerezni, amely a hagyományos vb-selejtezőből nem jut ki automatikusan, vagy nem zárt a szintén pótselejtezőt érő második helyen.

A játéknapok az alábbiak szerint alakulnak:

1. játéknap: 2020 szeptember 3-5.

2. játéknap: 2020 szeptember 6-8.

3. játéknap: 2020 október 8-10.

4. játéknap: 2020 október 11-13.

5. játéknap: 2020 november 12-14.

6. játéknap: 2020 november 15-17.

Döntők: 2021. június 2-3-6.

Osztályozók: 2022. március 24, 25, 28, 29.

Forrás: mlsz.hu