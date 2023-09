Marco Rossi: nem számítottam arra, hogy ezt kapom a szurkolóktól

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nemzeti együttesünk szövetségi kapitánya, Marco Rossi köszönetet mondott a nevét kórusban skandáló szurkolóknak a Magyarország – Csehország (1–1) felkészülési mérkőzés után.

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a cseh csapattal a vasárnapi barátságos mérkőzésen.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány – a Sportál tudósítása szerint – először az újoncról, Horváth Krisztoferről beszélt.

„Nem volt egyszerű Horváth Krisztofer dolga, de Kata Mihályé sem, hiszen a nemzetközi szinten olyan presszing zajlik, ami az NB I-ben el sem képzelhető. Időt kell nekik adni, hozzá kell szokniuk ehhez a szinthez. Az emberek sokszor azonnali eredményt szeretnének látni, de fontos a türelem.”

Az olasz szakember kitért a meccs keménységére is

„Azt hiszem, a mai mérkőzés is bizonyította, amit korábban mondtam: amikor a válogatott játszik, nincsenek barátságos mérkőzések. Mindenki meg akarta nyerni ezt a kiegyensúlyozott meccset. Szerbiában sikerült értékesítenünk a helyzeteinket, most sajnos nem az összeset, reméljük a következő meccsen jobb lesz a helyzetkihasználásunk.”

A kapitány azt is elárulta milyen érzés volt, hogy a szurkolók a meccs során többször is hangosan éltették.

„Soha nem számítottam erre... Emlékeszem, amikor a Honvéddal bajnokságot nyertünk, a szurkolók gyakran hasonló kórusban skandálták a nevemet. A munkám felemészthetett volna korábban, de ilyenkor, amikor a stadion egyik része azt kiabálja, hogy Marco, a másik pedig Rossi, az megindító. Mindenképpen meg szeretném ezt köszönni a drukkereknek” – mondta elcsuklott hangon Rossi.

Rossi a keretválasztásról is szót ejtett.

„Sajnos, gyakran megesik, hogy amikor gondban vagyunk, ugyanazon a helyen adódnak sérülések, ahol alapból is bajban voltunk. Most meghívtunk olyan srácokat is, akik néhány percre pótolhatják a hiányzókat. Egészen más a válogatottal játszani, mint a magyar bajnokságban. Például Szuhodovszki Somának is időt kell adni, ő erőssége lehet a válogatottnak. Azzal, hogy több fiatalt is meghívtunk, üzentünk a fiataloknak, az ajtónk mindenki előtt nyitva áll.”

A szövetségi kapitány a két ferencvárosi játékosra, Dibusz Dénesre és Varga Barnabásra is kitért.

„Barni kiváló formában van. Már akkor is láttuk, hogy jól tud játszani, amikor a Gyirmótban szerepelt. Ma este volt három-négy megvillanása, nagyon jól ki tudta hozni a labdákat, amikor az ellenfél presszingelte. Az, hogy Szalai Ádám utódja lehetne, még nem lehet eldönteni. Meglátjuk azt is, hogy Ádám Martin milyen fizikai állapotban lesz, mert most sajnos nem volt jó állapotban. Németh Andrásra is számítanánk, de sajnos nem játszik a Bundesliga 2-ben szereplő Hamburgban, így nem hívhatjuk meg a válogatottba. Fontos egy dolgot tisztázni: amikor valakit meghívunk, akkor tisztelnünk kell azokat is, akiket eddig meghívtunk.”

A játékosok is értékelték a csehek elleni felkészülési mérkőzést.

Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak arról beszélt, érzi, hogy egyre nagyobb figyelmet szentelnek neki az ellenfelek.

„A szerbek ellen is már érzékeltem, most is. Ez legyen a legkisebb gond, majd átverekedem magam rajtuk” – tette hozzá a Liverpool játékosa.

Sallai Roland arról beszélt, hogy „összességében nagyon sok hibával játszottunk” . Utalt arr, hogy a gólja előtt is volt lehetősége a vezetés megszerzésére. Sajnálkozott a győzelem elszalasztása miatt, de azt elismerte, hogy a belgrádi selejtező sokat kivett a mieinkből.

Szalai Attila szerint ilyen jellegű összecsapásra készültek.

„Kemény mérkőzés volt, helyenként durva, de úgy gondolom, jól szolgálta a felkészülésünket” – fejtette ki a védő, aki bár az eredménnyel elégedetlen volt, így is a pozitívumokból tapasztalt többet.