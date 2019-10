Marco Rossi: Nem koncentrálhatunk kizárólag a védekezésre a horvátok ellen

A magyar válogatott már elutazott Horvátországba.

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön 20.45-től a világbajnoki ezüstérmes horvátokkal játszik Európa-bajnoki selejtezőt Splitben. A mérkőzés előtt sérülések és eltiltások is nehezítették Marco Rossi szövetségi kapitány dolgát, az alapemberek közül Nagy Ádám és Baráth Botond eltiltása miatt nem lehet ott a mérkőzésen, Szoboszlai Dominik és Pátkai Máté pedig sérülés miatt nem léphet pályára a horvátok ellen. A nehézségek ellenére a válogatott hasonló játékot próbál nyújtani, mint amit az előző Eb-selejtezőkön, figyelembe véve természetesen, hogy egy nálunk jóval magasabban jegyzett rivális otthonában lépünk pályára.

– A meccsre tervezett stratégia kidolgozásakor figyelembe kell vennünk, hogy ki az ellenfél és hol áll hozzánk képest. A vb-ezüstérmes horvátok ellen nem készülhetünk arra, hogy dominálni fogunk és mi játsszuk a futballt, de ez nem jelenti azt, hogy megváltozik a hozzáállásunk, és megpróbáljuk valahogy kivédekezni a kilencven percet. Ugyanazon elvek menték akarunk futballozni, mint eddig. Ha kizárólag a védekezésre koncentrálnánk, és nem próbálnánk meg az előrejátékra is hangsúlyt fektetni, esélyünk sem lenne egy jó eredményre. Fontos lesz a védekezés, de követnünk kell a futballról alkotott elképzeléseinket. Mindössze két edzésünk volt, amelyeken gyakorolni tudtuk a taktikát, ez messze van az optimálistól, de arra elég volt, hogy átvegyük az alapstratégiánkat. Felkészültnek kell lennünk, és minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy valóban felkészültek legyünk Splitben – idézte Marco Rossit az mlsz.hu.

Vida Máté három évvel ezelőtt lépett utoljára pályára az A-válogatottban, most ismét tagja a keretnek. A szlovákiai Dunaszerdahelyen futballozó középpályás az indulást megelőzően elmondta: a csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy bravúrt érjen el Horvátországban és pontszerzéssel zárja a találkozót.

– Nagyon örültem, hogy meghívtak a csapatba, egyáltalán nem ront az örömömön, hogy ehhez egy sérüléshullámra is szükség volt. Úgy érzem, rászolgáltam a meghívóra, de most nem az én személyem a fontos, hanem a csapat sikere, ezért dolgozom keményen a válogatottnál. Nehéz dolgunk lesz Splitben, kulcsfontosságú, hogy szűken védekezzünk, lezárjuk a területeket, és ne hagyjunk kibontakozni a horvátokat. Ellenfelünknél világsztárok futballoznak, akik elsősorban támadásban rendkívül erősek. Minden bizonnyal jóval többet lesz náluk a labda, de bármennyire is nehéz feladat, megpróbálunk pontot szerezni a mérkőzésen – fogalmazott Vida Máté az elutazás előtt.

