Marco Rossi nem kertelt, megnevezte azt a játékosát, akitől többet vár

A szövetségi kapitány fontos kijelentéseket tett a nyári Európa-bajnoki keret kialakításával kapcsolatban.

A nyári Európa-bajnoki keretről és bizonyos játékosok helyzetéről is fontos kijelentéseket tett Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Koszovó elleni, 2–0-ra megnyert keddi felkészülési mérkőzés után.

„Sajátságos helyzet, amikor hosszú idő után találkozik a keret November közepe után március közepén találkoztunk ismét, ebben az időszakban nem tudtunk gyakorolni. A Koszovó elleni mérkőzésen azoknak akartam lehetőséget adni, akik eddig kevesebb játékpercet kaptak a válogatottban. A keddi meccs egy jó esélyt biztosított erre, de amikor hét helyen változik a kezdőcsapat, az nyilván a játék minőségén is meglátszik. Willi Orbán elővigyázatosságból nem játszott, Sallai Roland és Kerkez Milos az utolsó pillanatban esett ki” – kezdte Marco Rossi a Sportál beszámolója szerint, hozzátéve:

„Valóban nem kezdtünk jól, de sokkal jobban nézünk ki, mint 2020 előtt. Hosszú idő telt el úgy, hogy mindössze csak kétszer kaptunk ki. Nem szabad azt hinni, hogy Magyarország bárki ellen végig dominálni tud egy meccsen, de ettől még sokat fejlődtünk, ma is megvoltak a lehetőségeink. Az Eb-n nagyon magas színvonalú csapatok ellen fogunk pályára lépni és mindent megteszünk majd a továbbjutásért, de ezt nem lehet reálisan célul kitűzni”.

Kiderült az is, hogy Kerkez a hétfői, utolsó edzésen panaszkodott a vádlijára, Sallai pedig egy kisebb probléma miatt, elővigyázatosságból nem játszott. Ha kedden Eb-mérkőzést rendeztek volna, akkor mindketten pályára lépnek.

A szövetségi kapitány a Koszovó ellen lehetőséget kapó játékosokról is beszélt.

„Gazdag Dániel többször megkapta már a lehetőséget, a Litvánia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn a kezdőcsapatban kapott helyet, és úgy emlékszem, Montenegró ellen is pályára küldtük. Nem szívesen beszélek egyénileg a játékosokról, de ha már megkaptam ezt a kérdést, akkor nem szépítek: többet várok tőle. Megkapta a játékperceket, de meglehet, talán a Philadelphiában más a szerepe, mint amit mi kérünk tőle. Most, Sallai Roland hiányában azt kértük, hogy mélységből támadjon többet, ehhez képest inkább visszahúzódott az első félidőben, ezért kevesebb lehetőség nyílt előtte. Ami a többieket illeti, olyan játékosoknak adtam lehetőséget, akiket a selejtezőkben akár kezdőként, akár csereként, de bevetettünk. Akadt még néhány hiányzó, ha teljes lesz a létszám, még nagyobb lesz a merítési lehetőség” – fogalmazott a szakvezető.

A szövetségi kapitány a Koszovó ellen bemutatkozó Mocsi Attiláról, valamint Schäfer Andrásról is beszélt:

„Mocsi Attilát többször meghívtam már a keretbe, akárcsak Szalai Gábort. Remélem, hogy idővel utóbbinak is lehetőséget adhatok, most viszont úgy éreztem, hogy ideje díjaznom Attila kitartását, aki mindig rendelkezésre állt, amikor hívtuk. Ami Schäfer Andrist illeti, 17-18 éves kora óta követem a pályafutását. Már akkor tetszett a hozzáállása, az öltözőben is pozitív a hatása, most úgy döntöttem a szünetben, hogy Nagy Ádám helyett pályára küldöm. Ha ugyanilyen jó kondícióban marad, biztosan helyet kap az Eb-keretben”.