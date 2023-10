Marco Rossi: „minden felelősséget vállalok”

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatottra a litvánok elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a Litvánia elleni idegenbeli 2–2-es döntetlen után arról beszélt, ezúttal nem volt meg az a szerencsénk, mint a szerbek ellen, és minden felelősséget vállal a döntéseiért.

„Amit meg kell érteni, ha nincs meg a megfelelő hozzáállás, akkor rémálom lehet belőle, most sajnos ez történt az első félidőben. Nem nyertük meg a párharcokat, szabad területeket engedtünk. Próbáltunk stílusosan focizni, de ezen a pályán ez nem volt megfelelő. Aztán a második játékrészben már fölényben voltunk, szereztünk két gólt” – értékelt a litvánok elleni meccset követően Marco Rossi az M4 Sport beszámolója szerint.

A szövetségi kapitány szerint most nem volt meg az a szerencsénk, mint a szerbek ellen.

„Minden felelősséget vállalok a választásaimért. Fejlődőképes, fiatal csapat vagyunk, ha a megfelelő úton haladsz, akkor sem gondolhatod, hogy az út mindig felfele halad. Most a Bulgária elleni meccsre koncentrálunk majd, ahol legalább egy pontot kell szereznünk” – hangsúlyozta Rossi, aki elárulta, a félidőben felhívta a figyelmet, hogy több második labdát kell szerezni és félelem nélkül kell belemenni az ütközésekbe. Emellett taktikai változtatásokat is eszközölt, hogy szabad területeket találjanak a litvánok mögött.

A litván kapitány, Edgar Jankauskas is elmondta a véleményét a meccsről:

„Elégedettnek kell lennem. Tudom, hogy milyen nehéz és kemény ellenféllel játszottunk, s milyen sokat jelentett nekik ez a meccs. Sejtettük, hogy összeszedik magukat a második félidőben. A csapatom jól teljesített, szereztünk egy pontot egy erős ellenféllel szemben”

Jankauskas arra is kitért, hogy talán a magyar válogatott nem számított ilyen erős ellenfélre, ezért is kezdhette így a mérkőzést. Külön figyeltek Szoboszlai Dominikra, ellene is jól teljesítettek.

Eb-selejtező, G csoport, 8. forduló:

Litvánia-Magyarország 2-2 (2-0)

Kaunas, Darius és Girenas Stadion, 5000 néző, v.: Juxhin Xhaja (albán)

Litvánia: Zubas - Lasickas, Girdvainis, Lekiatas, Sirvys (Beneta, 76.) - Utkus (Kazukolovas, 64.), Vorobjovas - Slivka (Novikovas, 90.), Gineitis, Cernych (Jankauskas, 64.) - Paulauskas

Magyarország: Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego (Csoboth, 62.), Szoboszlai, Nagy Á., Kerkez (Nagy Zs., a szünetben) - Sallai (Bolla, 92.), Gazdag (Styles, a szünetben) - Varga B. (Ádám, 92.)

Gólszerzők: Cernych (20.), Sirvys (36.), illetve Szoboszlai (67., 11-esből), Varga B. (82.)