Marco Rossi: Maximálisan bízom az összes játékosomban

A mezbemutató után többek között a magyar válogatott szövetségi kapitánya is nyilatkozott az előttünk álló két mérkőzésről.

Mint arról már korábban beszámoltunk a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Adidas bemutatta a magyar válogatott legújabb mezét.

A sajtótájékoztató második részében pedig Marco Rossi, valamint Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik is nyilatkozott.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya előbb a stadionavatóra, majd a Wales elleni sorsdöntő meccsre és a keret összetételére is kitért.

– Két olyan mérkőzés előtt állunk, amelyekre más-más okokból különleges összecsapásként tekintünk. Nagyon örültünk volna, ha a Puskás Arénában játszhattuk volna a sorsdöntő találkozót, de erről sajnos nem mi döntünk. Az uruguayi csapat világklasszisokból áll, a pénteki mérkőzés mindent egybevetve egy történelmi nap lesz, és mi ehhez megfelelően szeretnénk hozzáállni

– A védelemben rosszul állunk, Kádár Tamás sérült, Korhut Mihály eltiltott, a térdsérüléséből lábadozó Willi Orbán állapotával kapcsolatban pedig egyáltalán nem vagyok derűlátó, így mondhatjuk, hogy vészhelyzet van a védelem összeállítása terén. A kényszer diktálta a keret jelenlegi kialakítását, viszont megvan bennem a maximális bizalom a fiúk iránt, azok iránt is, akik Walesben mutatkoznak be a csapatban. Ismerjük a walesiek erősségeit és a gyenge pontjaikat is, alaposan felkészülünk rájuk, nagyon összpontosítani fogunk a mérkőzésre.

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik szerint is hatalmas élmény lesz majd a Puskás Arénában pályára lépni, de már a walesi összecsapás is mindkettőjük fejében ott motoszkál.

– Óriási hatása van ránk a stadionnak, tele van energiával a helyszín. Nagyon büszkék vagyunk, hogy kiváló elődök után játszhatunk itt. Szerencsés vagyok, hogy ez a pillanat megadatik számomra. Stadionok terén a világelitbe tartozunk, és nagyon bízom benne, hogy a jövő heti, walesi selejtezőn ki tudjuk harcolni, hogy a pályán is az európai labdarúgás elitjébe kerüljünk.

A cikk lejjebb folytatódik

– Az, hogy 19 évesen ebben a stadionban futballozhatok, hatalmas élmény számomra. A stadion hangulatát nem lehet elmondani, ezt érezni, látni kell. Néhány perccel ezelőtt kimentem a pályára, leírhatatlan érzés volt, még üres lelátók előtt is, telt ház előtt felemelő lesz itt játszani. Most elsősorban az Uruguay elleni meccsre készülünk, de igaz, hogy már a Wales elleni mérkőzés is az eszünkbe jut.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit