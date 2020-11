Marco Rossi már azzal is foglalkozott, hogy felhagy az edzősködéssel

A magyar válogatott és Marco Rossi sikereire immár Olaszországban is felfigyeltek. A szakemberrel a Punto Nuovo Radio készített interjút a törökök legyőzését és a feljutást követően.

„Amióta itt vagyok két osztállyal kerültünk feljebb, hiszen a C-ben voltunk és már az A-ra készülünk – mondta a szövetségi kapitány. – Nem nagyon van idő örülni, mert már készülök az ellenfelekből.”

Rossi felelevenítette, hogy nyolc évvel ezelőtt vállalt Magyarországon munkát először.

„A világ megismerése, az új tapasztalatok iránti nyitottság sokat segtett. 2012-ben kezdtem Magyarországon dolgozni és akkor válaszút elé kerültem. Sikeres leszek, vagy befejezem az edzői munkát és keresek valami más állást, amiből el tudom tartani a családomat.”

