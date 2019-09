Marco Rossi keretet hirdetett a horvátok és az azeriek ellen

Feczesin közel nyolc év után tér vissza a válogatottba.

Az október 10-i, Horvátország elleni spliti és az október 13-i, Azerbajdzsán elleni hazai Eb-selejtezőre készülő A-válogatott keretbe ezúttal is 26 labdarúgó kapott meghívást Marco Rossitól, köztük Feczesin Róbert és Tamás Krisztián is, számolt be minderről az mlsz.hu.

A szövetségi kapitány meghívót küldött az Újpest kitűnő formában lévő támadójának, Feczesin Róbertnek is, aki ebben a szezonban játszott három bajnoki mérkőzésén négy gólt szerzett. Mellette a ZTE-ben kölcsönben szereplő Tamás Krisztiánra is számít Marco Rossi. A Montenegró elleni barátságos mérkőzésen debütáló Gazdag Dániel továbbra is sérült, így ő ezúttal nem kapott meghívót, ahogy a korábban egy kisebb térdműtéten átesett Kalmár Zsolt sem. Nagy Ádám ugyan nem lépett még pályára klubcsapatában a legutóbbi válogatott mérkőzés óta, ennek ellenére Marco Rossi őt is meghívta a keretbe.

– Tudjuk, hogy óriási esélyt szalasztottunk el a Szlovákia elleni mérkőzésen, annak ellenére, hogy a fiúk mindent megtettek a sikerért – fogalmazott Marco Rossi.

Ma, már hideg fejjel is, azt mondom, hogy nagyon elpártolt tőlünk a szerencse a legutóbbi mérkőzésünkön. Most tehát két rendkívül nehéz mérkőzés áll előttünk, melyek jelentősége még nagyobb, mint eddig volt. Van még esélyünk a kijutásra, de ez nagyon nagyban függ ennek a két mérkőzésnek az eredményétől – különös tekintettel a második találkozóra. Azerbajdzsán ellen mindenképpen nyernünk kell, míg Horvátország ellen papíron lehetetlennek tűnik a győzelem, de ennek ellenére mindenképp megpróbálunk bravúrt elérni, miközben persze nagyon jól tudjuk, hogy kik vagyunk mi és kik ők.

A szövetségi kapitány a két visszatérő játékosnak azért küldött meghívót, mert klubjaikban rendszeresen játszanak és jó teljesítményt nyújtanak.

– Azért döntöttem Tamás Krisztián meghívása mellett, mert volt már tavaly kerettag, de az előző szezonban a Vidiben nem játszott sokat, az utóbbi időben viszont a ZTE-ben rendszeresen játszik és csapata egyik legjobbja minden alkalommal. Feczesin Róbertet természetesen régóta ismerem és mindig is kedveltem a játékát. Igazi csapatjátékos, aki a csapatért dolgozik a pályán, nagyon jól fedezi a labdát és rendkívül technikás is, így nagy segítségére lehet a válogatottnak, ha Szalai Ádámmal valami történne vagy fáradt lenne. Tudom, hogy Róbert nem fiatal játékos, de nagyszerű formában van, és sokat segíthet nekünk.

Az Újpest FC támadója, Feczesin Róbert nem számított válogatott-kerettagságra.

– Nagyon boldog vagyok, hogy ismét válogatott meghívót kaptam. Bevallom őszintén, hogy nem is számítottam erre, de nagyon örülök, hogy 33 évesen is ilyen formában tudok lenni és hogy így tudtam elkezdeni az idei szezont az Újpestben. A válogatott keretében lenni mindig is különleges érzés és hatalmas megtiszteltetés volt számomra és ez ezúttal sincs másképp. Izgatottan várom, hogy vasárnap megkezdjük a közös munkát.

A kerettagok október 6-án, vasárnap este találkoznak Telkiben, majd október 9-én, szerdán utazik a csapat Splitbe, a Horvátország elleni mérkőzés helyszínére.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter ( )

Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár FC)

Védők:

Baráth Botond (Sporting Kansas KC)

Bese Barnabás (Le Havre)

Kádár Tamás (Dinamo Kijev)

Korhut Mihály (Árisz Szaloniki)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Lovrencsics Gergő (Ferencvárosi TC)

Tamás Krisztián (Zalaegerszegi TE)

Willi Orbán (RB Leipzig)

Középpályások:

Holman Dávid (Slovan Bratislava)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Kovács István (Mol Fehérvár FC)

Nagy Ádám (Bristol City FC)

Pátkai Máté (Mol Fehérvár FC)

Sigér Dávid (Ferencvárosi TC)

Szoboszlai Dominik (RB Salzburg)

Támadók:

Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad)

Feczesin Róbert (Újpest FC)

Holender Filip (FC Lugano)

Nagy Dominik (Legia Varsó)

Németh Krisztián (Sporting Kansas)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szalai Ádám (1. FSV Mainz 05)

Varga Roland (Ferencvárosi TC)