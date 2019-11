Marco Rossi: Hihetetlen csoportba kerülhetünk!

A magyar válogatott szövetségi kapitánya is elmondta véleményét a 2020-as Európa-bajnokság csoportbeosztásáról.

Mint ismert, a magyar válogatott sikeres pótselejtező esetén a halálcsoportba kerülhet az Eb-címvédő portugál, a vb-címvédő francia, valamint a német válogatott mellé.

Amennyiben a magyar válogatott márciusban legyőzi Bulgáriát idegenben, majd az Izland-Románia párharc győztesét a Puskás Arénában, az Európa-bajnokság F csoportjába kerül, ahol a világklasszis csapatok várnának rá: az Eb-címvédő portugálokkal és a világbajnoki címvédő franciákkal Budapesten, a németekkel Münchenben találkozna a magyar válogatott a csoportkörben.

– Először természetesen még ki kell jutnunk az Eb-re és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez sikerüljön, még akkor is ha ez nagyon nehéz lesz – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

– Már a Bulgária elleni meccs sem lesz könnyű, és ha azt a meccset megnyerjük, akkor elképzelhető, hogy a roppant erős Izlanddal kell majd játszanunk, igaz hazai pályán. Ha ezt a két meccset sikerül megnyernünk, akkor pedig hihetetlen csoportban leszünk az Európa-bajnokságon. Mondtam már korábban is, hogy sosem volt szerencsém a sorsolásokon és ez ma is bebizonyosodott. Egyértelműen ez a legnehezebb csoport amibe kvalifikáció esetén kerülhettünk: három nálunk sokkal erősebb ellenfélről beszélünk, hiszen a 2016-os Európa-bajnokság négy elődöntőséből három a mi csoportunkban van, a negyedikkel pedig a selejtezők során játszottunk. Nem is szeretnék még ennyire előreszaladni, mert nekünk egyelőre a rájátszás két mérkőzésére kell koncentrálnunk, és arra, hogy ezeken a lehető legjobban teljesítsünk.

