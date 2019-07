Marco Rossi határon túli játékossal tárgyal a magyar válogatottról

A magyar válogatott szövetségi kapitánya egyelőre nem árulja el, hogy kiről van szó.

A Felvidéken járt és a Gombaszögi Nyári Tábor vendége volt Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz szakember éppen egy éve dolgozik magyar kapitányként és elmondta, ez teljesen más munka, mint a klubedzőé, hiszen sokkal rövidebb idő áll rendelkezésére. Bár szeret minden nap a pályán lenni a játékosokkal, a nemzeti csapat vezetése óriási megtiszteltetés számára - írja az Új Szó.

A kapitány szlovákok elleni, szeptemberi budapesti Eb-selejtezőt kulcsfontosságúnak tartja a továbbjutás szempontjából.

- Ha azt a meccset megnyerjük, nyolcvan százalékra már kint vagyunk az Eb-n - jelentette ki Rossi, és azt is hozzátette, hogy ha a válogatott kijutna a részben hazai rendezésű 2020-as Európa-bajnokságra, már tényleg elkezd magyarul tanulni.

- Ez egy nagyon nehéz nyelv, szerintem azért is van ilyen sok magyar feltaláló, mert a magyarok sokkal többet használják az agyukat már csak egy sima beszélgetés közben is a bonyolult nyelv miatt - mondta nevetve Rossi.

Szóba került az is, hogy ő is azt tanácsolta Kalmár Zsoltnak, hogy maradjon a DAC-ban, és örül a válogatott középpályás döntésének. A kapitány beszélt a szurkolók által olykor ellentmondásos megítélésű Dzsudzsákról és Szalairól is: - Mindketten igazi vezéregyéniségek, akikre szükség van a válogatottban.

A cikk lejjebb folytatódik

Az is kiderült, hogy Rossi hamarosan egy olyan határon túli játékossal tárgyal, aki szóba jöhetne a magyar válogatott számára, de sem nevet, sem országot nem árult el, kiről van szó.

