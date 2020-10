Marco Rossi: ez volt a legnehezebb mérkőzésünk ősszel, elégedett vagyok

A magyar válogatott 0-0-s döntetlent játszott Moszkvában, az Oroszország elleni mérkőzésen. A találkozót követően Marco Rossi elmondta, hogy szerinte ennél az egy pontnál nem volt több a csapatban ezen az estén.

Nemzeti csapatunk eredményes időszakon van túl, hiszen előbb győzött Bulgáriában, ezzel továbbjutva az EB-pótselejtező utolsó körébe, majd győzött Szerbiában, tegnap este pedig bravúros egy pontot szerzett a Szbornaja otthonában. A moszkvai gól nélküli döntetlent követően Marco Rossi elmondta, hogy elégedett volt csapata hozzáállásával és az egy pontnak is örül.

„Ez volt a legnehezebb mérkőzésünk az októberi három találkozó közül. Az orosz játékosok fizikálisan roppant erősek, a gyorsaságuk és fizikai adottságaik rengeteg nehézséget okoztak nekünk, a második félidőben sokat szenvedtünk a pályán, hogy tartani tudjuk az eredményt. Ebben a periódusban ellenfelünk közel járt a gólszerzéshez, a játékosaim viszont oroszlánként harcoltak a pályán, egy pillanatig sem adták fel a küzdelmet, végig segítették egymást, és ezért nagyon büszke vagyok rájuk, mert úgy gondolom, ez a legfontosabb, bármi is az eredmény a mérkőzés végén. Ennél a döntetlennél többet nem lehetett volna kihozni ebből a meccsből, ezért nemcsak a küzdőszellemmel és a harcossággal, hanem az eredménnyel is elégedett vagyok. Szerettünk volt nyomást gyakorolni ellenfelünkre, letámadni őket a saját térfelükön, de éppen az említett fizikális erejük miatt erre nem volt lehetőségünk, főleg a második félidőben. Láttuk, miben kell fejlődnünk, de azt is hozzá kell tennem, hogy nem gyakran fogunk olyan kiemelkedő fizikai mutatókkal rendelkező riválissal játszani, mint amilyen az orosz válogatott”- mondta az olasz szakember.

A nemzeti tizenegy legközelebb november 12-én, Izland ellen lép pályára Budapesten, ahol a tét a 2021-es EB-kvalifikáció lesz. Marco Rossi szerint a szakmai stáb felkészültségével nem lesz probléma az északiak ellen.

„Az izlandiakat már hónapok óta figyeljük, tisztában vagyunk azzal, hogy mire számíthatunk tőlük. Erősebbek a bolgároknál, de nincsenek azon a szinten, mint az orosz és a szerb válogatott. Klasszikus négy-négy-kettes felállásban játszanak, és jól használják ki erősségeiket. A novemberi Eb-pótselejtezőn várhatóan a rögzített szituációkban, illetve a szélről belőtt labdákból okozhatnak nehézséget magas, erős játékosaikkal” – mondta a szövetségi kapitány.