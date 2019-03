Marco Rossi: Ez pályafutásom eddigi legnagyobb győzelme

A magyar válogatott szövetségi kapitánya rendkívül elégedett volt csapata győzelmét követően.

Mint ismert, a magyar válogatott 2-1-re megverte Horvátországot az Eb-selejtezők vasárnapi játéknapján.

A vezetést Rebic révén ugyan a vendégek szerezték meg, de Szalai és Pátkai találataival végül a Rossi-legénység gyűjtötte be a 3 pontot.

A hármas sípszó után Marco Rossi elégedetten értékelte a látottakat az M4 Sport-nak.

- Hatalmas szívvel játszottunk, de a sikerhez kellett egy csipetnyi szerencse is, hogy a horvátok nem a legjobb formájukat nyújtották. Ugyanakkor mi beletettünk mindent, amit lehetett, így megérdemelt győzelmet arattunk.



- Ez egy olyan társaság, amelyben mélyen hiszünk és azért hívtuk őket be, mert megérdemlik – fogalmazott az olasz szakember.



Rossi kitért a hazai közönségre is.

- Ilyen lelátói hangulatot még nem tapasztaltam Magyarországon.

A magyar kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt is elmondta, ez volt edzői pályafutása legnagyobb győzelme.

- Ez a győzelem csak akkor ér valamit, ha Azerbajdzsán ellen három pontot szerzünk. Az edzések során a hozzáálláson lehet a legtöbbet változtatni. Ebben kell még rengeteget fejlődnünk. Most az első perctől roppant pozitívak voltunk.

A cikk lejjebb folytatódik

- Ez pályafutásom eddigi legnagyobb győzelme. Számomra nem ugródeszka, hogy a magyar válogatottat irányíthatom. Ez a csúcspont nem túl hatalmas karrieremben. A futball a szurkolókért van, minden tisztelet megilleti őket. Ezek most a siker pillanatai, a drukkerekkel együtt ünnepelek én is. Amint nem akarnak engem itt látni, nem állok az útjukba – zárta gondolatait Marco Rossi.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!