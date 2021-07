Marco Rossi és Schäfer András festmény lett

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ikonikus pillanat volt, amikor az EB-n a német–magyar meccs után Marco Rossi szövetségi kapitány magához ölelte a könnyező Schäfer Andrást. A második müncheni gól szerzője elérzékenyült, amikor a válogatott lemaradt a továbbjutásról és az olasz szakember vígasztalta őt a gyerepen. A pillanatból festmény lett, amely Egerben látható.

A városba látogató Schäfer Andrást Szűcs Rita festő, Teleki Klára egri művészetpártoló és Ábry Zoltán, az Utcazenészek Versenyének főszervezője köszöntötte – számolt be róla a heol.hu.

„Elképesztő! Nem is találok szavakat! Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy elkészült ez a festmény! – mondta a lapnak a DAC futballistája. – Abban a pillanatban nem voltak bennem jó érzések…nagyon szomorú voltam. Fájt a kiesés, a mester pedig próbált megvigasztalni. Akkor persze nem sikerült neki, de most így utólag már átértékeltem mindent, főleg ezt a pillanatot.”

Mint kiderült Marco Rossi azt mondta a játékosának, hogy ne szomorkodjon, büszkének és boldognak kell lennie, mert nagyon szép az a teljesítmény, amelyet a magyar válogatott elért az Európa-bajnokságon.

Szűcs Rita festőt a sportban található érzelem megtestülése késztett az alkotás elkészítésére.

„Én egy érzelmekkel túlfűtött ember vagyok – kezdte a művész. – A sportnak is vannak olyan túlfűtött pillanatai, amelyet ugyan csak egyszer él át az ember, az életében mégis nagyban meghatározó. Ez ilyen pillanat volt: egy kemény mérkőzésnek a végső zárása, vigasznyújtás egy sportolónak, aki fizikálisan és pszichésen is megtett mindent a sikerért. A vereség után azonban összetört, pedig hatalmas siker van a háta mögött. Úgy gondoltam, ezt a pillanatot megfesteni is érdemes! Igaz, nem volt könnyű, főleg a méretarányok miatt, de teljes mértékben tükrözi azt az érzelemvilágot, amelyet vissza szerettem volna adni.

Az is kiderült, hogy az öt nap alatt elkészült festmény jó célt szolgál majd: „Árverésre szeretnénk meghirdetni és reméljük, hogy jó helyre fog kerülni” – mondta a festő.

Marco Rossi szövetségi kapitány a Facebook oldalán csodásnak nevezte a képet.

