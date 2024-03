Marco Rossi elárulta, hogy ki lesz a magyar válogatott egyetlen újonca

Száz nappal az Európa-bajnokság előtt gyakorlatilag eldőlt, hogy kik alkotják majd nemzeti csapatunk keretét a tornán.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint nem várható meglepetés az Európa-bajnokságra utazó keret összetételében, a márciusi felkészülési mérkőzéseken pedig Dárdai Márton lehet az egyetlen újonc.

„Ha minden így marad, alighanem az eddig pályára lépők közül kerül ki az utazó keret” – mondta száz nappal a németországi Eb rajtja előtt Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

A szövetségi kapitány hozzátette, hogy a magyar válogatottat választó Dárdai Mártonon kívül nem várható újonc a márciusi felkészülési mérkőzésekre összeállított keret jövő keddi kihirdetésén. A döntését januárban bejelentő játékosra belső védőként számít a kapitány.

„Kétségtelenül sokoldalú játékos, több poszton bevethető, de az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk, és egyértelművé vált számomra, a hátvédsor közepén érzi a legjobban magát, ott mozog a legotthonosabban. Aztán előfordulhat olyan szituáció, amikor a középpályán kell vele számolnom, de nálam alapvetően belső védő lesz” – mondta a szakvezető.

Kitért arra is: van rá esély, hogy a hétvégén a Lommelben mesterhármast szerző, egyszeres válogatott Vancsa Zalán is tagja lesz a keretnek a jövőben.

Az interjúban az is felvetődött, hogy a védelem összetétele okoz neki némi fejfájást, hiszen Szalai Attila meccshiánnyal küszködik, Dárdai Márton és Szalai Gábor viszont még nem lépett pályára a nemzeti csapatban.

„Valóban gond, hogy Szalai Attila továbbra sem játszik a Freiburgban. Amilyen sok mérkőzés volt a lábában a törökországi időszakában, olyan kevés van most a Bundesligában. De jó helyen van, topjátékosokkal tréningezhet együtt, sokszor ez is többet ér, mintha valaki alacsonyabb színvonalú bajnokságban futballozna. Ballábas belső védőként itt lesz Dárdai Márton vagy éppen Szalai Gábor is, de kettőjüknek együtt sincs még egyetlen válogatott mérkőzés sem a lábukban, míg Szalai Attilának már több mint negyven. És azt is figyelembe kell vennem, hogy amikor számítottam rá, többnyire jó teljesítményt nyújtott. Jelen állás szerint itt a helye közöttünk” – mondta Rossi, hozzátéve, hogy Balogh Botond is sokat fejlődött az elmúlt időszakban, ha így folytatja, az olasz másodosztályú Parma belső védője is ott lehet az Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott március 22-én (20.45) Törökországot, négy nappal később (19.00) Koszovót fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Marco Rossi az ellenfelek kiválasztásával kapcsolatban elmondta, nem sok válogatott volt szabad ebben az időszakban, ugyanakkor a törökök elleni összecsapás kiváló felkészülés lesz az Eb-re.

„Agresszívak, erőszakosak, azonnal visszatámadnak, ebből a szempontból a játékuk hasonlít a németekéhez és a skótokéhoz. Az Európa-bajnokságon kemény ellenfelek várnak ránk, Svájc is erős, éppen ezért olyan edzőpartnerek ellen szerettünk volna játszani, amelyekkel szemben nem biztos, hogy a labdát csaknem hetven százalékban birtokolva mi irányítjuk a meccset. A Törökország elleni mérkőzés a németek és a skótok elleni összecsapás modellezése lehet” – mondta a kapitány.

Marco Rossi elárulta azt is, hogy a játékosok a bajnokság végeztével egyhetes szabadságot kapnak.

„Ha sok idejük nem is marad lazítani, abban a néhány napban tényleg fontos lesz, hogy eltereljék a labdarúgásról a figyelmüket, ne az Európa-bajnokságon és a labdarúgáson agyaljanak” – mondta.

A keret május 27-én találkozik Telkiben és megkezdi a közvetlen felkészülést az Eb-re. Az írekkel június 4-én (20.45) Dublinban csap össze Marco Rossi csapata, Izraellel pedig június 8-án, a tervek szerint a Nagyerdei Stadionban.

A németországi Európa-bajnokságon aztán az A csoportban először Svájc (június 15-én, szombaton 15 órától) Kölnben, majd a házigazda Németország (június 19-én, szerdán 18 órától), végül Skócia (június 23-án, vasárnap 21 órától) lesz az ellenfél, utóbbi kettő egyaránt Stuttgartban.

A szövetségi kapitány elmondta, az Európa-bajnokság közeledtével emelkedik ugyan az adrenalinszint, de még kizárólag a kontinensviadal körül forognak a gondolatai.

„Ha száz nappal az Eb előtt már azon agyalnék, mi lesz a Svájc elleni nyitómeccsünkön, a találkozó időpontjára teljesen besokallnék” – fogalmazott.