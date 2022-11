Marco Rossi Dzsudzsákról: Tapasztalt és kiváló játékos, segítségére lesz a válogatottnak!

Az olasz szakember többek között azt is elárulta, milyen szerepet szán Dzsudzsák Balázsnak.

Marco Rossi szövetségi kapitány olyan játékrendszert is kipróbál vasárnap a görögök elleni barátságos mérkőzésen, amelyben hamis kilencesként Sallai Roland kezd majd a magyar válogatottban.

"Sallai Roland kezd majd hamis kilencesként, menet közben pedig majd Ádám Martint is megnézzük ebben a szerepben. Ez a tervünk, aztán meglátjuk, hogy mást is kipróbálunk-e még"

- mondta a szombati sajtótájékoztatóján az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető, aki tavaly az 1-1-re végződött angliai vb-selejtezőn már játszatta a nemzeti együttest ebben a játékrendszerben, akkor Sallai játszott legelöl.

Rossi azt is elárulta, hogy a válogatottól búcsúzó Dzsudzsák Balázs támadóként kap szerepet, nem visszavontan, ahogy jelenleg a klubjában játszik. Hozzátette, tapasztalt és kiváló minőségű játékosról van szó, aki még most is legjobbját tudja nyújtani, ezért segítségére lesz a nemzeti együttesnek.

"Szembe kell nézni a hibáinkkal, hogy azokat ne kövessük el újra. Luxemburgban az első bekapott gólnál jelentős hiba történt, ezeket kell redukálni"

- utalt arra Rossi, hogy csütörtökön miért nem sikerült nyerni.

A vasárnap kezdődő világbajnoksággal kapcsolatban úgy fogalmazott, a legjobban az zavarja, hogy Magyarország nem jutott ki, jobban fájlalja, mint az Európa-bajnok Olaszország távolmaradását. Ezt azzal indokolta, hogy elsősorban az albánoktól elszenvedett két vereség a sikertelen selejtező oka, ami számára olyan seb, ami még nem gyógyult be.

"Az a legfontosabb, hogy szépen zárjuk ezt az esztendőt. Nem szabad elrontani az összképet az idei utolsó meccsen, ezért csak az lebeg szemünk előtt, hogy nyerjünk"

- jelentette ki Dibusz Dénes, aki elárulta, több csapattársa megköszönte, hogy Luxemburgban ziccert hárított a hajrában, amivel legalább a vereséget sikerült elkerülni csütörtökön.

"Akárki véd, az a dolga, hogy megadja a csapatnak a megfelelő stabilitást".

Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsével kapcsolatban megjegyezte, a debreceni futballista köszöntése ad egy kis különlegességet a találkozónak. Szerinte a csapattól a legnagyobb ajándék az lenne, ha sikerülne nyerni a görögök ellen.

A magyar-görög barátságos mérkőzés vasárnap 20.15-kor az olasz Daniele Chiffi sípjelére kezdődik a Puskás Arénában, ahol Dzsudzsák nemcsak elbúcsúzik a nemzeti együttestől, hanem - Király Gábort megelőzve - 109. fellépésével egyedüli csúcstartóvá válik a válogatottságot illetően. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy Á., Baráth, Kerkez - Szoboszlai, Dzsudzsák - Sallai

Forrás: MTI

