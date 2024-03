Marco Rossi: Dárdai Márton magyarnak érzi magát, az olyanokra, mint Sammie Szmodics, nincs szükségünk

További olyan játékosok, akik felmenőik révén akár magyar válogatottak is lehetnének, az Európa-bajnokságig már aligha kerülnek be a keretbe.

Külföldön szereplő, de valamelyik felmenőjük által akár a magyar válogatottban való szereplésre is jogosult játékosok – mint például az angol másodosztály góllövőlistáját vezető Sammie Szmodics, a Blackburn Rovers támadója – az Európa-bajnokságig aligha lesznek tagjai a magyar keretnek.

Marco Rossi szövetségi kapitány ezt azzal indokolta, hogy nem szeretné megbontani a csapaton belüli egységet. Hangsúlyozta: csak olyan futballista beválogatása kerülhet szóba, aki teljes szívéből a magyar válogatottat szeretné képviselni.

Mint megírtuk, Marco Rossi szövetségi kapitány 25 játékost hívott meg a nyári németországi Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe a márciusi barátságos mérkőzésekre.

Dárdai Márton korábban a német utánpótlás-válogatottakat erősítette, decemberben azonban egyértelművé tette a szövetségi kapitány számára, hogy felnőtt szinten a magyar válogatott játékosa szeretne lenni, Marco Rossi pedig ezzel a meghívóval is jelezte, hogy számol a 22 éves védővel, aki középpályásként is bevethető. A belga Lommelben szereplő Vancsa Zalán korábban volt már a keret tagja, az utóbbi időben azonban az U21-es válogatottat erősítette, most ismét bizonyíthat a felnőttek között.

Mellettük a legnagyobb visszatérő Schäfer András, aki sérülései miatt legutóbb 2022 szeptemberében csatlakozhatott a válogatotthoz. Szintén hosszabb idő után kapott ismét meghívót Kleinheisler László és Varga Barnabás, de a mostanában remek formában védő Tóth Balázst is nevezhetjük visszatérőnek.

„Ezúttal olyan keretünk van, melyben több sérülésből visszatérő játékos is van, akiket már nagyon vártunk vissza. Közülük Schäfer András volt a leghosszabb ideig sérült, másfél éve volt utoljára kerettag, így neki különösen örülünk, hogy túl van ezen a nagyon hosszú, rossz időszakon. Az egyetlen újonc a keretben Dárdai Márton, akinek a teljesítményére nagyon kíváncsiak vagyunk az edzéseken, és lehetőség szerint a mérkőzéseken is. Szeretnénk egyesekről átfogóbb képet kapni, amire a felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak, bár ismét hangsúlyozom, hogy ezek a mérkőzések ugyanolyan fontosak számunkra, mint a tétmeccsek. Vannak, akik korábban kerettagok voltak, de klubjaikban kevesebb játéklehetőséghez jutnak mostanában, és most nem lesznek velünk, de őket is folyamatosan figyeljük, ahogy minden olyan játékost, aki szóba jöhet a jövőben a válogatottnál” – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

„Idén nehezen tudom elképzelni, hogy bekerüljön további olyan játékos, aki nem Magyarországon született. A magyar válogatott kapcsán az összetartozás érzése egy fontos szempont. Nem szeretnék sok olyan játékost meghívni, akik miatt gyengülhet ez az összetartozás. Szmodics ügyében nagyon kellemetlenül érintett, hogy ki beszélhetett az ír médiának az ő meghívásáról, miután érdeklődtem nála arról, szerepelne-e adott esetben a magyar válogatottban. Vagy ő,vagy a menedzsere. És mi célból? Azért, hogy meghívják az ír válogatottba. Nincs szükségünk ilyen emberekre, még ha technikailag jó játékos is” – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére Marco Rossi:

„Dárdai Márton már néhány éve képbe került, de ezúttal személyesen beszéltünk és meggyőzött arról, hogy valóban szeretne szerepelni a magyar válogatottban. Annak ellenére, hogy Németországban született, német közegben nőtt fel. Ugyanakkor a Dárdai családból származik, magyarul beszél a családban, magyar a barátnője, magyarnak érzi magát. Reméljük, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket” – tette hozzá.