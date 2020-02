Marco Rossi: Cseri, Batik, Otigba és Eppel is bekerülhet a keretbe

A magyar válogatott szövetségi kapitánya akár több újoncot is avathat Bulgáriában.

Orbán Willi felépülőben, Kádár Tamást a tartalékokhoz száműzték, Dzsudzsák Balázs feljebb lépett, Nikolics Nemanja hazatért, Feczesin Róbert a másodosztályba igazolt.

Sok minden történt a március végi, bolgárok elleni magyar kerettel kapcsolatba hozható labdarúgókkal, így Marco Rossi szövetségi kapitány biztosan egy kissé újjászervezett csapattal fog nekiesnie az első Eb-pótselejtezős ellenfélnek.

A DIGI Sport híradójának adott interjújában az olasz szakember elárulta, hogy kik lehetnek új nevek a csapatban, és ki az, aki már biztosan nem számíthat meghívóra.

Több csapat

- Orbán Willivel egy hete beszéltem, már elkezdte a futást, de várnunk kell a március 16-ai kerethirdetésig, reméljük, még előtte elkezd játszani, és behívhatjuk.

- Kádár Tamás esete komplikáltabb, mert nemcsak, hogy nem játszik, de nem is edz együtt a Dinamo Kijev első csapatával. A fizikai felkészültsége jelen pillanatban nem tenné lehetővé, hogy behívjuk, de jövő héten őt is keresni fogom – nyilatkozta a Sport24-nek Marco Rossi.

Amióta Nemanja Nikolics hazaigazolt Székesfehérvárra, újra felmerült, hogy a 32 éves csatár előbb-utóbb ismét válogatott legyen.

- Nemanja nincs abban a formában és azon a szinten most, február 19-én, hogy meghívót kapjon. Van még egy hónapunk, ha addig állandó csapattag lesz és lövi a gólokat, akkor számításba vehetjük, beszélni fogunk. Én teljesen nyitott vagyok.

Feczesin Róbert őszi -es gólkirályként igazolt a másodosztályú Vasashoz, így hiába lőtt legutóbb mesterhármast, a válogatottságának lőttek.

- Beszéltem Róberttel, és mondtam neki, hogy sajnos a másodosztályú bajnokság szintje nem vethető össze a nemzetközi labdarúgás színvonalával.

- Csatárposzton Szalai Ádám az első számú választásom, és akinek a behívásán komolyan gondolkodom, nos, ő Eppel Márton. Bernd Storck csapatában, a Cercle Brugge-ben gólt lőtt, jó teljesítményt nyújt, de nem emiatt hívnám be, hanem azért, mert az előző két-három meccsén nagyon komoly intenzitással és érzelemmel játszott, és eddig éppen ezt hiányzott belőle. Minden játékosnak, még akkor is, ha olykor hibázik, így kellene futballoznia. Harcoló és sokat futó játékosokat akarok látni a pályán, mert március 26-án erre lesz szükségünk.

A válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs az Emírségekben a dobogóesélyes al-Ainhoz igazolt, amelyről azt mondta, olyan, mintha a PSV-ben játszana.

- Nehéz összehasonlítani egy arab csapatot egy európaival, eleve más az időjárás, a páratartalom. De az ottani bajnokság gyorsasága nem éri el az európai top szintet. Dzsudzsák új csapata az egyik legjobb az Emírségekben, már nem a kiesés ellen, hanem új célokért kell küzdenie, volt csapata ellen gólt lőtt, jó teljesítményt nyújtott, és jók voltak a fizikai mutatói. Ha így folytatja, akkor még helye lesz a keretben.

De lesz-e helyük újaknak a keretben? Marco Rossinak a DIGI Sport felvetette, van-e esélye bekerülnie a Mezőkövesddel remeklő Cseri Tamásnak, illetve a fradista Otigba Kennethnek.

- Nem is tudom, hogyan lehetséges, hogy tudnak ezekről a nevekről, talán mert önök is nézik a meccseket, mint én – válaszolta mosolyogva a kapitány. Mert valóban, Cserit és Otigbát is figyeljük. Cseri, noha már 30 felett van, nagyon régóta kiemelkedően teljesít, ő a mezőkövesdi sikerek egyik kulcsa. Otigba visszatért a sérüléséből, és nagy önbizalommal, jól teljesít, gyors és erős védő, Batik Bencével együtt esélyt kaphatnak a válogatott keretében.

A kapitány tehát, úgy tűnik, minden váratlan eshetőségre fel van készülve, ez pedig mindenképpen jó előjel a március végi bolgár-magyar előtt.