Marco Rossi: Az Uruguay elleni találkozó a selejtezőben is segíthet

A szövetségi kapitány Gera Zoltánról, a nyitómérkőzés jelentőségéről és Nagy Zsolt várható pályára lépéséről is beszélt.

A pénteki –Uruguay mérkőzés előtt megtartotta sajtótájékoztatóját Marco Rossi, amelyen ezúttal Varga Roland képviselte a játékosokat, számolt be minderről az mlsz.hu.

– Willi Orbán, mint már tudni lehetett, nem léphet pályára. Dolgozunk a játékunkon és teljesen elégedett vagyok a fiúk munkájával. Ennek fényében is úgy döntöttem, hogy holnap értékes játékperceket adok Nagy Zsoltnak, aki ha jól teljesít, Walesben is beállhat. Ez a srác tavaly hívta fel magára a figyelmemet. A sebessége, az ereje és a bátorsága az egy az egy elleni párharcokban azok az erényei, amikkel meggyőzött.

Jó lett volna, ha még több ideje van, több -es mérkőzésen szerez tapasztalatot, de vészhelyzet van, meg kellett találni azt a játékost, aki leginkább készen áll. A legutóbbi Wales elleni mérkőzésünket kellett nagyon alaposan kielemeznem. Ellenük bal oldalra olyas valakit kell állítanunk, aki egy Gareth Bale-vel hajlandó felvenni a párharcot – indította Marco Rossi a Puskás Aréna holnapi nyitómérkőzését megelőző hivatalos sajtótájékoztatót.

A szövetségi kapitány azzal folytatta, most az Uruguay elleni mérkőzésre koncentrál a csapat, de négy nap múlva komoly feladata lesz Cardiffban.

– A labdarúgás egy olyan sportág, hogy utólag mindenkinek a kezében van a nyerő taktika. Az edzőnek viszont a mérkőzés előtt kell döntenie. Holnap 67 000 néző előtt futunk ki a gyepre egy olyan csapat ellen, ahol az utolsó cserejátékosig mindenki világklasszis. Tisztes eredményt akarunk elérni, ami lélektanilag segít majd a következő találkozónkon, Wales ellen, ami értelemszerűen fontosabb mérkőzés lesz. Muszáj játszatni olyan labdarúgókat holnap, akiknek az Eb-selejtezőben is szerepük lesz, nincs B csapat. Viszont le tudunk majd tesztelni más játékosokat is, akikre később számíthatunk.

18. válogatott mérkőzése lesz, ha pályára lép a nyitómeccsen. Az eddigi 17 találkozóján háromszor talált be.

– Szabadrúgásból találtam be, amiben a kapus is segített. Meseszerű lenne holnap is gólt szerezni, de mindenhogyan nagy élmény egy ilyen stadionban játszani.

A válogatott labdarúgója újságírói kérdésre elárulta, Suarez és Cavani közül inkább az utóbbival játszana egy csapatban.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin is részt vesz a Puskás Aréna pénteki ünnepélyes megnyitóján, illetve a Magyarország-Uruguay barátságos mérkőzésen, amely 19 órakor kezdődik.

A megnyitó események miatt érdemes korábban kilátogatni a stadionba. Mindenkit kérünk, hogy tömegközlekedéssel közelítse meg a stadiont, fokozottan ügyelve rá, hogy melyik kapuhoz szól a jegye. Táskát nem lehet behozni a mérkőzésre. A kapukat 16 órakor nyitják meg, és ekkortól fogadja a Szurkolói Falu a szórakozni vágyókat. A stadionavató ceremónia érdemi része pedig 17.30-kor kezdődik, amikor legendás játékosok emlékeznek a hajdani Népstadionra. A stadionban készpénzmentes fizetési lehetőségeket lehet igénybe venni.

