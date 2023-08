Marco Rossi: „az kap meghívót, aki megérdemli!”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint olyan csapatunk van, amely képes egyenes ágon kijutni az Európa-bajnokságra.

„Amikor letesszük a voksunkat valakinek a beválogatása mellett, nem a saját céljainkat tartjuk szem előtt, hanem azt, hogy egy országot, egy futballnemzetet képviselünk” – hangsúlyozta a Sportálnak adott interjújában Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki kedden kihirdette keretét a szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőkre.

Marco Rossit először arról kérdezték, hogy – miután a két csapat egyaránt hét ponttal áll három-három meccs után – Magyarország azonos szintet képvisel-e Szerbiával.

„Nem venném a bátorságot arra, hogy ezt kijelentsem. A szerbeknek komplett és kész csapatuk van, szövetségi kapitányuk, Dragan Sztojkovics minden sorban, minden poszton több alternatívával kalkulálhat. Mi ezt nem mondhatjuk el magunkról, a topbajnokságokban is kevesebb labdarúgónk szerepel. S ha ehhez még hozzáveszem, hogy a becsült érték alapján Szerbia kerete jóval többet ér, mint Magyarországé, levonhatjuk azt a következtetést, hogy az előttünk álló mérkőzés esélyese az ellenfelünk – legalábbis papíron. Azt se felejtsük el ugyanakkor, hogy az utóbbi három évben háromszor találkoztunk, egyszer nyertünk, egyszer kikaptunk, egyszer pedig döntetlent értünk el, vagyis ezen a téren nincs különbség a két csapat között. S tudjuk, hogy van ez, ha egyszer már legyőztünk valakit, szeretnénk még egyszer legyőzni. Valami azt súgja, Belgrádban az egyéni képességek döntenek majd, sok múlhat egy-egy villanáson” – felelte a szövetségi kapitány.

Marco Rossi azt is elárulta, hogy előre elfogadna egy döntetlent Szerbiában, ahol ugyan fontos mérkőzést játszik majd a magyar válaogatott, de nem ezen múlik minden. Ugyanakkor ha jó eredményt érünk el, nagyot léphetünk előre.

Beszélt arról is, hogy miért hívott meg négy kapust a szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőkre kihirdetett keretbe, mások mellett az RB Leipzig keresztszalag-szakadásból már felépült, de pályára még nem lépett hálóőrét, Gulácsi Pétert.

„A segítőimmel úgy ítéltük meg, ez a legjobb pillanat arra, hogy Péter visszatérjen közénk. A sérülése szerencsére a múlté, és bár az igaz, hogy tétmeccsen még nem állt a kapuban, már teljes értékű munkát végez. Ne feledjük, Péter nagyon fontos láncszeme a csapatnak, óriási szerepe van abban, hogy remek közösség alakult ki. Mert én mindig is azt tartottam szem előtt, hogy a válogatott ne csak egy olyan csoport legyen, amelyet remek játékosok alkotnak, hanem egy nagybetűs csapat. Szóval, örülünk annak, hogy Péter ismét velünk lehet, de azt is elárulhatom, hogy Szerbia ellen még aligha számolunk vele, minden bizonnyal Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Demjén Patrik lesz a keret tagja. Az ugyanakkor nem kizárt, hogy a három nappal későbbi, Csehország elleni barátságos meccsen Péter is szóhoz jut. S ha már a kapusoknál tartunk, elmondhatom, ez az a poszt, amelyen igen jól állunk, nem panaszkodhatom arra, hogy szűk a merítési lehetőség” – fejtette ki a szövetségi kapitány, aki arra is kitért, hogy ugyanakkor különösen a védelemben és a középpályán vannak gondjaink.

Az elmúlt időszakban számításba vett labdarúgók közül Botka Endre, Schäfer András, Bolla Bendegúz, Nagy Zsolt, Vécsei Bálint, Kleinheisler László és Ferenczi János hiányzik. Ám a távollétükben lehetőséget kaphatnak újoncok, így került a keretbe Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer és Kata Mihály, akik a teljesítményükkel kiérdemelték a bizalmat.

„Amikor letesszük a voksunkat valakinek a beválogatása mellett, nem a saját céljainkat tartjuk szem előtt, hanem azt, hogy egy országot, egy futballnemzetet képviselünk. Fontos, hogy megismerjük testközelből azokat a futballistákat is, akik a jövő jelenthetik. Az üzenet világos: az kap meghívót, aki megérdemli! Aki megérdemli, beléphet az ajtón, de onnantól fogva kizárólag rajta múlik, velünk marad-e. Ha nem dől hátra, ha nem elégszik meg azzal, hogy az A-válogatottal készülhet, hanem napról napra azon dolgozik, hogy fejlődjön, hogy a csapat hasznára legyen, akkor az a bizonyos ajtó nyitva marad előtte” – hangsúlyozta Marco Rossi.

A szövetségi kapitány Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos vagy éppen Szalai Attila nyári klubváltása, topligába igazolása kapcsán arról beszélt, minél több játékosunk szerepel erős bajnokságban, annál többet profitálhatunk belőle.

A magyar válogatott keretét alkotó játékosokról elmondta, van, aki remek formának örvend, más jó úton van afelé, hogy abban legyen, megint más átlagos produkcióval rukkolt elő mostanság.

„Mindent összevetve úgy fogalmaznék, ha nem is vagyunk fantasztikus állapotban, rosszban sem – meglátjuk, mi sül ki belőle. Azzal persze tisztában vagyunk, mit várnak el tőlünk a szurkolók. Volt idő, amikor irreális elvárásokat támasztottak velünk szemben, ma már valós célként beszéltünk arról, hogy egyenes ágon jussunk ki az Európa-bajnokságra. Mivel lehetőségünk van arra, hogy ezt elérjük, feltett szándékunk, hogy éljünk vele. Annál is inkább, mert olyan csapatunk, hogy képes erre!” – zárta szavait Marco Rossi.