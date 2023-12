Marco Rossi arról elmélkedett, mi lenne, ha holnap elmenne egy klubhoz dolgozni

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint több játékosunk is közelít Szoboszlai Dominik szintjéhez.

Edzői hitvallásának változásairól, Szoboszlai Dominikról és az ő szintjéhez közelítő játékosokról, valamint a jövő évi Európa-bajnoksággal kapcsolatos várakozásairól is beszélt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya abban az évzáró interjúban, amelyet a molcsapat.hu készített vele.

Marco Rossinak nekiszegezték a kérdést, hogy mennyit változott az edzői hitvallása, illetve miben lett jobb edző azóta, hogy a 2016/17-es magyar labdarúgó-bajnokságban megszerezte azt a bizonyos bajnoki címet a saját akadémiájára építő Honvéddal.

“Azért nehéz erre válaszolni, mert a klubedzői munka egészen más készségeket igényel, sőt más jellegű maga a munka is, mint a kapitányi. De annyit mindenképpen leszögezhetek, hogy ha holnap elmennék egy klubhoz dolgozni, jobb edzőként tenném, mint amilyen 2017-ben voltam. Amiben talán a legtöbbet kellett fejlődnöm, az empátia, illetve a játékosok emberi oldalával való folyamatos foglalkozás.Egy szövetségi kapitánynak nincs túl sok ideje a csapatával, nem végez erőnléti edzéseket, nem tudja annyit gyakorolni a taktikai elemeket, ezért arra kell törekednie, hogy a csapatának legyen egy erős alapjátéka, amihez aztán kiválaszthatja a megfelelő futballistákat. De van más fontos feladata is” – hangsúlyozta az olasz szakember:

“Az együtt töltött idő szűkössége miatt rendkívül fontos, hogy a csapatszellem tökéletes legyen, ezért a kiválasztásnál nem elég a technikai képességeket, a taktikai érettséget és a fizikai állapotot alapul venni. Ezek is fontosak, sőt egy bizonyos szint alatt hiába illik egy játékos karaktere a csapatba, nem tud segíteni nekünk.”

Marco Rossi kiemelte: egy válogatottnál rendkívül fontos, hogy a játékosok csapatként, egységesen tudjanak küzdeni, és ez a szövetségi kapitány felelőssége.

„Soha nem kezeltem tárgyként, vagyis eszközként a játékosaimat, de kapitányként jóval nagyobb súlyt kapott a személyes kapcsolatom a futballistákkal. Fontos, hogy ők is érezzék, sportemberként is fontos tagjai a közösségnek, nem pusztán játékosként. Ha érzik, hogy értékelik őket, többet tudnak adni a csapatnak” – magyarázta a szakember.

Hisz a saját szemének

Marco Rossi elmondta, manapság már minden döntést adatelemzés, statisztikák és algoritmusok segítenek, de a végső döntést mindig az alapján mondja ki egy játékosról, amit a szemével lát.

“A stábommal minden meccset látunk, folyamatosan figyeljük a kiszemelt játékosokat. Muszáj is így tennünk, mert számunkra nem opció, hogy tévében nézzük a meccseket, hiszen a kamera csak a labdát követi, így pedig nem lehet megítélni egy játékost. Látnunk kell, hogy mozog, hogy reagál, milyen a testbeszéde, irányítja-e a társait, mennyit beszél, vállal-e felelősséget. Tudjuk, kiket keresünk” – mutatott rá, megjegyezve, hogy az Európa-bajnoki selejtezőben a csoportját veretlenül megnyerő magyar csapatban a két belső középpályás az olasz másod-, illetve az angol harmadosztályban játszik.

“Bár nagyon fontos számunkra a futballisták emberi oldala, abból semmiképpen nem engedhetünk, hogy a kiválasztás alapját a nemzetközi futball mércéi jelentik. Gyorsaság, erőnlét, döntési sebesség, állóképesség… ezek nélkül nem lehet! Mondok egy példát: Bognár István (az MTK Budapest 32 éves játékmestere – a szerk.). Sokszor megnéztem a játékost, mert nagyon tetszik, ahogy olvassa a játékot, nagyszerűen passzol, okos és technikailag valóban kifogástalan. Sajnos azonban nem tud segíteni nekünk, mert a nemzetközi szintet tekintve lassabb a kelleténél, nincs meg benne az a fajta intenzitás, ami a válogatott futballban alapkövetelmény. És nem egyedi eset az övé, nagyon sok technikailag kifejezetten jó játékos van Magyarországon, akik közül sajnos kevesen ütik meg a kellő szintet a többi játékelemben.”

Meggyőződése: hamarosan további játékosok érnek fel Szoboszlai szintjére

A szövetségi kapitánynak azt is felvetették, hogy a csapatára nehezedő nyomás nemcsak az utóbbi években mutatott remek teljesítménynek és az eredmények drasztikus javulásának tudható be, hanem annak is, hogy egyre több játékosunk játszik magasan jegyzett bajnokságokban. És végre Szoboszlai Dominik személyében van egy olyan minőségű klasszisunk, amilyenre nagyon régóta vártak a magyar szurkolók.

“Ez a nyomás bennünk semmit nem változtat meg. Eddig is úgy léptünk pályára, hogy a maximumot nyújtjuk, bárki is az ellenfél, a szurkolóink pedig bizonyították, hogy ezt akkor is értékelik, ha az eredmények nem alakulnak kedvezően. Dominik személye ugyanolyan fontos az öltözőben, mint a pályán. Mióta én vagyok a kapitány, több csapatkapitányunk is volt, és az öltöző vezérének a szerepe is többször átszállt egyik játékosról a másikra. Dzsudzsák Balázs után a közösség választotta meg Szalai Ádámot, majd az ő távozása után Szoboszlai Dominikot. Mi támogattuk ezeket a döntéseket, de a végső szót a játékosok mondták ki”

Marco Rossi meggyőződése, hogy hamarosan további játékosok érnek fel arra a szintre, ahol Szoboszlai tart. A csapatkapitány, bár még mindig nagyon fiatal, egyértelműen klasszis szintre ért, alapembere a Liverpoolnak, és a kapitány szerint több játékosának is meglesz az esélye, hogy ugyanerre a polcra kerüljön.

Hogy kik ezek a futballisták?

“Nagyon kíváncsian várom [Sallai] Roli következő lépését, szerintem eljutott arra a szintre, hogy egy jobb csapatban is megállja a helyét. Biztos vagyok benne, hogy bárhol folytatja, nem fog csalódást okozni. Az sem kétséges számomra, hogy Séfi [Schäfer András] is képes lesz a legmagasabb szinten teljesíteni, ha az egészségi állapota engedi. Bízom benne, hogy most már végleg maga mögött tudhatja ezt a rendkívül nehéz időszakot.”

„Optimista vagyok, mert a június a mi hónapunk”

Mint ismeretes, a jövő évi kontinensviadalon a házigazda németek mellett Svájccal és Skóciával találkoznak a mieink a csoportkörben.

A szakember szerint izgalmas feladat, hogy stílusukat tekintve ennyire különböző csapatokkal szemben mérettetheti meg magát a magyar válogatott, attól pedig nem tart, hogy az elvárások agyonnyomják a mieinket.

„Nagyon messze van még az Európa-bajnokság, sok minden történhet a torna kezdetéig, és ezekre nagyon kevés hatásunk van. Az ideális az lenne, ha a legerősebb csapattal állhatnánk ki, de ez sajnos nem mindig alakult így számunkra” – mondta Rossi, akinek a 2021-es Eb-re a támadó középpályásai dőltek ki, a 24-es torna selejtezőjének végére pedig legfontosabb védője és csatára sérült meg.

„De én így is optimista vagyok, mert a június a mi hónapunk. Ha visszanézzük az éveket, valahogy csaknem mindig jól játszottunk és eredményesek voltunk ebben a hónapban. Két kivétellel: 2020-ban nem játszottunk a pandémia miatt, '22-ben pedig kikaptunk Cesenában az olaszoktól, és nem is játszottunk jól. Pontosítok: az első félidőben rosszul játszottunk, a második már elfogadható volt. A többi meccsünk viszont kiválóan sikerült, akár az Európa-bajnokságról, akár a Nemzetek Ligájáról beszélünk” – tette hozzá.

“Úgy utazunk Németországba, hogy valóra váltsuk a szurkolóink álmát és továbbjussunk a csoportból, de az ellenfeleink ugyanígy készülnek. Az én elvárásom egy kicsit másként fogalmazható meg: azt akarom, hogy tegyünk meg mindent a továbbjutásért, de ha nem sikerül, jöjjünk le úgy a pályáról, mint a portugálok elleni Eb-meccs után. Úgy, hogy bár az eredmény nem alakult jól, mindent kiadtunk magunkból” – zárta szavait Marco Rossi.