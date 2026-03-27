Marco Rossi kiakadt Arne Slotra Szoboszlai Dominik miatt!

Egyre nagyobb a nyomás Arne Sloton, a Liverpool vezetőedzőjén, és szeretné, ha a bajnoki hajrának minél egészségesebb és frissebb kerettel vágna neki a Mersey-parti csapat. Ezzel kapcsolatban elmondta a holland szakvezető, reméli, a válogatott szünetben a már csapágyasra hajtott játékosok nem játszanak végig újabb két meccset, és minden szövetségi kapitány megérti ezt a helyzetet.

Úgy tűnik, Marco Rossi tetszését nem nyerte el kollégájának szavai, és elmondta, amíg ő nem szól bele más vezetőedző szakmai munkájába, ugyanezt várja el visszafelé is:

„Arne Slottal sohasem beszéltem még. Soha senkinek nem szólok bele a döntésébe. Abba sem, hogy mikor játszatja hátvédként Szoboszlai Dominikot. Elvárnám, hogy a klubok edzői se mondják meg a szövetségi kapitányoknak, mit tegyenek. Nem kötelezettségem senkit sem játszatni. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, – mint bárki mást is – engedném. Mivel ő a csapatkapitány, nagyon fontos számára is a válogatott meze. Itt most mindenki számára a válogatott java az elsődleges, és az, hogy jó eredményt érjünk el.

Szombaton Szlovénia válogatottját fogadja a magyar csapat a Puskás Arénában, akit új szövetségi kapitány irányít majd Bostjan Cesar személyében. Marco Rossi elmondta, ugyan a keret régóta ugyanazokból áll a szlovéneknél, a játékrendszerről egyelőre nincsen előzetes tudás, így semmiképpen sem vár könnyű mérkőzés Szoboszlai Dominikékra.

Rossi beszélt a csatárposztról is, ahonnan Varga Barnabás esett ki nemrég: a kapitány elmondta, Bárány Donát és Lukács Dániel jöhet szóba az AEK Athén csatárának helyén, kettejük közül Lukács biztosan a kezdőcsapat tagja lesz a mérkőzésen.

Az olasz szakember a csütörtöki pótselejtezőkről is beszélt: keserű szájízzel nézte a mérkőzéseket, arra gondolva, akár a magyar válogatott is játszhatna a világbajnoki részvételért. Elmondta, a selejtező hat meccse alapján a magyarok érdemelték volna meg a pótselejtezőt, ám a szerencse sem állt a csapat mellé, de ebből kell erőt meríteni a távlati célokra, amiket kitűztek maguk elé.

A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát, március 31-én Görögország legjobbjait fogadja a Puskás Arénában. Ezúttal nem a megszokott kerettel vág neki a találkozóknak Marco Rossi együttese.

