Marco Rossi: „A világ egyik legerősebb csapatával játszunk”

Marco Rossi szerint a világ egyik legjobb csapata ellen lép pályára a magyar válogatott csütörtökön. Az angolok jelenleg a világranglista negyedik helyén állnak, de a magyar válogatott szövetségi kapitánya a meccs előtti sajtótájékoztatón a Goal magyar kiadásának kérdésére válaszolva elmondta, hogy az EB ezüstérmes jobb csapat, mint a nyári csoportellenfeleink voltak.

„Ha megnézzük az EB-mérkőzések eredményeit, akkor az angol válogatott erősebb a portugál, a német és a francia csapatnál is. Egyetlen lépésre volt a végső sikertől, hiszen csak tizenegyesekkel kapott ki. Tisztában vagyok az ellenfél értékeivel. Kereshet az ember gyenge pontot az ellenfélen, de akad olyan, amelyiknek kevés, vagy nincs is ilyen. Az angol válogatott bármilyen játékhelyzetben előnyt tud szerezni. Nem véletlen, hogy az egyik legmagasabbra tartott válogatott, túl azon, hogy a FIFA rangsorában a negyedik. Én ennél is előbbre tenném. A világ legerősebb válogatottjainak egyike” – válaszolta Marco Rossi a GOAL Magyarország kérdésére.

Az olasz szakembernek nincs könnyű dolga, hogy a sárga lapok miatt hiányzó Nagy Ádám mellett a sérült Lovrencsics Gergő és a koronavírusos Loic Nego sem állhat a rendelkezésére.

„A csapatnak van önbizalma. Nagy Ádám nem játszhat Anglia ellen, de úgy gondolom, hogy van erre megoldásom. Majd a meccs igazolja, hogy jó volt-e az ötlet. Lovrencsics az utolsó pillanatban sérült meg, Nego nem is csatlakozhatott hozzánk. Megvannak az emberek, akiket a helyükre állíthatok” – mondta Marco Rossi.

A hiányzók mellett jó hír, hogy Szoboszlai Dominik visszatér az együttesbe.

„Tudjuk, hogy Dominikkal nagyot javul a minőség a pályán. Ezzel mindenki tisztában van. Különösen a befejezéseknél számítok rá. Remélem, hogy ezt meg tudja mutatni a pályán, de ehhez helyzetbe kell hozni. Arra törekszünk, hogy kialakuljanak a helyzetek.”

Anglia legutóbb az Olaszország ellen elveszített EB-döntőn lépett pályára. A hazai környezetben elszenevdett kudarc akár még most is hatással lehet az angol lelkekre.

„Bár látnám előre a jövőt és belelátnék az ellenfelek lelkébe, de akkor lehet, hogy inkább jósnőnek kellene mennem. Gyakran a saját játékosaimnál sem tudom jól felmérni, hogy milyen lelkiállapotban vannak. 65 ezer néző előtt lépünk fel és függetlenül attól, hogy az ellenfél milyen állapotban van, nekünk a legjobbat kell nyújtanunk. Nem tudhatjuk, hogy az elveszített döntő után milyen állapotban lesz az angol csapat” – mondta Rossi.

A sajtótájékoztatón Schäfer András is megszólalt, aki elmondta, hogy boldogan jött újra a kerethez.

„Mindig jó ide jönni, mintha hazatérnék, jó volt újra találkozni a srácokkal. Összeültünk és megbeszéltük az egész EB-t és minél pozitívabban állunk hozzá az egészhez” – kezdte a játékos.

A nemzetközi átigazolási időszak utolsó napján a futballistának volt esélye arra, hogy a Dunaszerdahelytől Belgiumba igazoljon. A megegyezés végül nem született meg, de nyilván foglalkoztatta Schäfert is, hogy mi zajlik a háttérben.

„Igazából sok meccsünk volt, így erre nem volt időm figyelni. Amikor egy ilyen fontos találkozó következik, akkor nem foglalkozik ezzel az ember, köszönöm a testvéremnek, hogy segített és tehermentesített” – válaszolta a Goal kérdésére a játékos.

Schäfer arról is beszélt, hogy milyen lesz a meccs hangulata és kéréssel is fordult a szurkolókhoz.

„Fantasztikus lesz a hangulat, ebben bízom. A szurkolók a legnagyobb fegyverünk és a szövetségi kapitány szavaival élve kérem a drukkereket, hogy kerüljék, a cigányozát, a buzizást és a huhogást.”

