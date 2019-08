Marco Rossi: A szurkolók és mi is nagyon akarjuk ezt a győzelmet

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nagyon bizakodó.

Az mlsz.hu mai tájékoztatása szerint a -Szlovákia mérkőzésre 2 óra leforgása alatt elfogyott az összes belépőjegy. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint extra motivációt ad a csapatnak, hogy ilyen hatalmas támogatást élvez a szurkolók részéről.

Férfi A-válogatottunk egy hónap múlva lép pályára Szlovákia ellen a Groupama Arénában. A szövetségi kapitány úgy véli, rég volt olyan harmonikus a viszony a csapat és a szurkolók között, mint az utóbbi hónapokban.

– Egészséges önbizalommal teli játékosokat látok a válogatottban az utóbbi hónapokban, ami az egyik legjobb érzés. Emellett pedig legalább ilyen fontos, hogy a csapat a szurkolók bizalmát is visszaszerezte. Az Eb-kvalifikációt és az ehhez elengedhetetlen Szlovákia elleni győzelmet pedig ugyanannyira áhítjuk mi is mint a szurkolók, ami hihetetlenül motiválóan hat a csapatra és persze a szakmai stáb minden tagjára is. Ahogy azt korábban is mondtam, a szeptember 9-i mérkőzés kiemelten fontos a 2020-as, részben budapesti rendezésű Eb-re történő kijutás szempontjából. Szlovákiának nagyon jó játékosai vannak, ezt láthattuk a selejtezősorozat első meccsén is, amelyen kikaptunk tőlük – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak

A válogatott életében, szereplésében a szurkolóknak óriási szerepük van. Marco Rossi szerint a Horvátország és a Wales elleni győzelmek is azért születhettek meg, mert a drukkerek beleűzték a csapatot a győzelembe. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy minden meccsen lehetőség legyen arra, hogy ezt a támogatást megkapja a válogatott.

– Nagyon boldog vagyok, hogy ekkora az érdeklődés a csapat iránt, hogy ilyen rövid idő alatt elfogytak a jegyek a Szlovákia elleni mérkőzésre. Ez is nagyon jól mutatja, mekkora szükség van az új nemzeti stadionra, amely szerencsére novemberben már fogadni is fogja majd a csapatot. A saját példámból tudom, hogy amikor egy olyan mérkőzés, mint a Szlovákia elleni nagyon fontos, az érzelmek el tudják ragadni az embert.

Ennek eredményeként sajnos már kétszer is kaptam eltiltást mióta a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok. Éppen ezért a Szlovákia elleni mérkőzésen nagyon oda kell majd figyelnem arra, hogy ne ragadjanak el az érzelmeim és a szabályokat, előírásokat betartva irányítsam a csapatot a kispadról. Nem szabad elfelejteni, hogy ideális esetben akár még úgy is alakulhatnak az eredmények, hogy az Azerbajdzsán elleni mérkőzésen nagy dolgokat ünnepelhetünk. Borzasztó lenne, ha ennek nem lehetnék részese, mert eltiltanak.

Bízom a szurkolóinkban, és abban is, hogy szeretnének ők is ott lenni az azeriek elleni mérkőzésen, és a Szlovákia elleni meccsen minden szabályt betartva biztatnak majd minket, így a legkisebb esélyt sem adjuk meg arra, hogy büntetést kapjunk az Azerbajdzsán elleni mérkőzésre, mert ott is óriási szükségünk lesz a szurkolóinkra.

A válogatott életében fontos történés, hogy a Bolognában kevés játéklehetőséghez jutó Nagy Ádám a Championshipben szereplő Bristol City FC-ben folytatja pályafutását. Marco Rossi kifejezetten jó döntésnek tartja a nemzeti csapat középpályásának átigazolását.

– Úgy vélem, Ádám jó döntést hozott azzal, hogy a Bristol City FC-hez igazolt – mondta határozottan Marco Rossi. – Bár egy másodosztályú csapatról van szó, azonban az angol másodosztály kétségkívül a legerősebb az összes között, sőt jó néhány európai első osztályú bajnokságnál is magasabb színvonalat képvisel. Az, hogy Ádám mennyire lesz itt sikeres, csak rajta múlik, hiszen az adottságai megvannak ahhoz, hogy az legyen. Tudom, hogy sokan féltik őt, mert azt gondolják, nem elég erős fizikálisan a Championshiphez, de annak ellenőre, hogy vékony játékos, nagyon dinamikus és az izomzata is kellően erős. Gondoljunk csak arra, hogy mennyien féltették anno Gera Zolit is – ugyanezen okból – amikor Angliába igazolt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ma pedig már mindannyian nagyon jól tudjuk, mennyire sikeres volt a szigetországban. Az ő példája is nagyon jól mutatja, hogy egy vékony alkatú játékos is lehet sikeres a Championshipben, de akár még a Premier League-ben is, szóval már csak ezért sem aggódom Ádám miatt. Mindezek mellett azonban a válogatott szempontjából a legfontosabb az, hogy remélhetőleg sokkal több játéklehetőséget kap majd, mint Bolognában.

A válogatott Montenegró és Szlovákia elleni keretét augusztus 26-án hirdeti ki Marco Rossi, a játékosok pedig szeptember 1-én este érkeznek meg Telkibe, ahonnan 3 nappal később utaznak el Podgoricába, a Montenegró elleni felkészülési mérkőzés helyszínére.