Marco Rossi a Szalai-transzfer után: „a mostani egy hihetetlen helyzet”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„A válogatott szempontjából ez a mostani egy hihetetlen helyzet, hiszen jelenleg 8 alapemberünk játszik már a topligák valamelyikében, amire, ha jól emlékszem, az utóbbi legalább 25 évben nem volt példa” – hangsúlyozta Marco Rossi, a magyar nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, miután hivatalossá vált, hogy Szalai Attila a német élvonalbeli Hoffenheimben folytatja a pályafutását.

A Hoffenheim-Freiburg bajnokin a hazai győzelem 2.25, a döntetlen 3.50, a vendég siker 3.00-szoros szorzóval fogadható. (x)

Mint megírtuk, a magyar válogatott Szalai Attila a Hoffenheim labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A 25 éves védő átigazolását a német klub a közösségi oldalán jelentette be, és a videóban szerepelt Szalai Ádám is, aki 2014 és 2019 között volt a Hoffenheim játékosa. A felvétel tanúsága szerint „egy új Szalai érkezett a városba”, aki majd a 41-es számú mezben fog játszani.

A gödi nevelésű középhátvéd a Rapid Wienben lett profi játékos, az osztrák klub után Mezőkövesden, majd a ciprusi Apollon Limasszolban játszott, mielőtt 2021 januárjában Törökországba igazolt, míg a Fenerbahcében 117 mérkőzésen szerepelt.

Az MTI beszámolója szerint Szalai Attila négyéves szerződést írt alá, így 2027. június 30-ig kötelezte el magát.

A játékos a klub honlapján elmondta, hogy több lehetőség közül választhatott – a kérők között volt például az Union Berlin is –, és már régóta szerette volna magát kipróbálni a Bundesligában, ezért tudatosan választotta a Hoffenheimet.

„Meggyőződésem, hogy ez a helyes lépés számomra. Az elmúlt hetekben kérdezgettem Szalai Ádámot, és ő csak jó dolgokat mondott a klubról. Rendkívül motivált vagyok, az első naptól kezdve mindent bele fogok adni, és szeretnék minél több sikert elérni a Hoffenheimmel” – fogalmazott.

Alexander Rosen, a klub vezérigazgatója Szalaival kapcsolatban elmondta, hogy olyan típusú játékos, aki egyesíti a „feltétel nélküli keménységet”, a hatalmas fejelési erőt és a hihetetlen mentalitást. Hozzátette, azért is volt fontos az ő megszerzése, mert hasonló kaliberű játékosok – mint például Benjamin Hübner – már nem tagjai a keretnek.

Kiemelte azt is, hogy egyértelmű céljuk volt, hogy stabilizálják a védekezést, és Szalai – „aki nagyszerű srác, és akinek csodálatos karizmája van” – már nemzetközi téren is bizonyított.

Marco Rossi az MLSZ oldalán értékelte Szalai Attila átigazolását.

„Korábban beszéltem már róla, hogy minél több játékosunk játszik a topligák valamelyikében, annál jobb helyzetben van a válogatott. Még ha a Fenerbahce egy jó csapat is, a Bundesligába igazolni mindenképpen előrelépés, hiszen a bajnokság erősebb, ami egyben azt is jelenti, hogy még a nem topcsapatok esetében is intenzívebbek, magasabb színvonalúak az edzések, mint a török bajnokság csapatainál. A Bundesligában minden klubnál top edzők dolgoznak, így biztos vagyok benne, hogy Szalai Attila taktikailag is nagyon sokat fog fejlődni a Hoffenheimnél. A Bundesligába igazolása tehát mindenképp előrelépés, azonban a képességeit, a hozzáállását, a munkáját ismerve, egy idő után szerintem Attila még előrébb léphet a karrierjében. A válogatott szempontjából ez a mostani egy hihetetlen helyzet, hiszen jelenleg 8 alapemberünk játszik már a topligák valamelyikében, amire, ha jól emlékszem, az utóbbi legalább 25 évben nem volt példa” – hangsúlyozta Rossi.

A mostani átigazolási szezonban a válogatott alapemberei közül eddig Szoboszlai Dominik igazolt a Liverpoolhoz, Kerkez Milos a Bournemouth-hoz, Szalai Attila pedig a Hoffenheimhez. Jelenleg Szalain kívül a Bundesligában szerepel még Gulácsi Péter, Orbán Willi, Sallai Roland és Schäfer András.

Sajtóhírek szerint a 35-szörös válogatott Szalai 12 millió euró körüli összegért szerződött a Fenerbahcétól a Bundesligába, ezzel Szoboszlai Dominik (Liverpool, 70 millió euró), Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva, 20 millió euró) és Kerkez Milos (Bournemouth, 18 millió euró) után a negyedik legdrágább magyar futballista lett.