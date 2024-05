Marco Reus: „tőlem senki ne kérdezze meg, hogyan nyertük meg ezt a meccset…!”

A dortmundi klubikon 11 év után – a búcsúszezonjában – újra BL-döntőt játszhat a Wembley-ben.

A klubikon Marco Reus dortmundi pályafutása a végéhez közeledik. Mi lenne szebb módja a búcsúnak annál, ha megnyerné a Bajnokok Ligáját a Wembley-ben – ott, ahol 11 évvel ezelőtt elveszítette karrierje eddigi egyetlen BL-döntőjét?

Mint megírtuk, a Borussia kedden idegenben is 1–0-ra győzte le a Paris Saint-Germaint, így 2–0-s összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A mostani finálét ugyanúgy a londoni Wembley-ben rendezik meg, mint a 2013-ast, amelyet Reus – még dortmundi pályafutása elején – elveszített a Bayern München ellen.

A 34 éves játékos, aki 2012-ben csatlakozott a Dortmundhoz – ahol előtte ifjúsági játékosként egy évtizedet töltött – a szezon végén távozik, egyelőre két nemzeti kupa- és három Német Szuperkupa-győzelemmel a tarsolyában. A Bundesligát vagy a Bajnokok Ligáját azonban még soha nem nyerte meg.

Marcos Reus: „ez leírhatatlan”

„Leírhatatlan. Több mint 10 év után ismét döntőben vagyok a Borussiával” – ujjongott a Guardian beszámolója szerint Reus, aki csereként lépett pályára Párizsban.

A veterán támadó középpályás korábbi dortmundi csapattársait méltatta:

„Ousmane [Dembélé] és Achraf [Hakimi] óriási tempót diktált és sokat szenvedtünk ellenük”.

Az Opta mérése szerint a PSG 31-szer lőtt kapura és négyszer találta el a lécet a keddi találkozón.

„Tőlem senki ne kérdezze meg, hogyan nyertük meg ezt a meccset…! A kapufák azonban már nincs jelentőségük, csak az számít, hogy ismét a döntőben van a Borussia Dortmund. Ezt senki sem várta. Egyszerűen hihetetlen” – hangsúlyozta Reus.

A meccset eldöntő védő: „nagyon kevés gólt szereztem eddig a Bajnokok Ligájában”

A meccs legjobbjának megválasztott Mats Hummels-szel is madarat lehetett fogatni:

„Nagyon kevés, összesen öt gólt szereztem eddig a Bajnokok Ligájában, a legjobb pillanatban jött az újabb. A csoportkör második fordulójától érezzük, hogy minden mérkőzésen van esélyünk a győzelemre, miért ne lépnénk pályára ugyanezzel a hittel a döntőben is? A meccs több szakaszában is kezdeményezőek voltunk, képesek voltunk bejátszani a szabad területeket, és ráhangolódtunk a stadion atmoszférájára is. Ez volt a sikerrecept” – nyilatkozta a védő.

Pokolból a mennybe

Edin Terzic, a Borussia vezetőedzője reméli, hogy ez a győzelem segít jóvátenni az előző szezon csalódást keltő Bundesliga-hajráját, amikor az utolsó napon veszítették el a bajnoki címet.

Akkor kétgólos hátrányból felállva hazai pályán csak 2-2-es döntetlent értek el a középmezőnybeli Mainz ellen, a Bayern München viszont egy hajrágóllal 2–1-re verte a Kölnt. A bajor sztárcsapat ezzel utolérte a tabellán Dortmundot, és jobb gólkülönbségének köszönhetően zsinórban tizedszer is a német élvonal legjobbja lett.

„Örülök, hogy most vissza tudunk adni valamit a szurkolóknak. Mindent megteszünk azért, hogy a trófeát is hazahozzuk” – hangsúlyozta Terzic, akinek a csapata a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel találkozik június elsején a Wembley-ben. Az a párharc szerda este 2–2-es döntetlenről folytatódik a spanyol fővárosban.

Mint ismert, a sárga-feketék csak az ötödik helyen állnak a Bundesligában.

„Ez nem játszik szerepet… 2013-ban, amikor a Dortmund a Bajnokok Ligája döntőjében szerepelt, 25 pontos hátrányban volt a bajnokságban, de 1997-ben sem ment jól neki, amikor megnyerte a BL-t. Ennek a szezonnak voltak csúcs- és mélypontjai, de még mindig nem ért véget. Még tart az álom” – szögezte le Terzic.