Marcelo után újabb korábbi Real-játékos igazol az Olympiakosba

Egy új galaktikus csapat alakul Athénban?

Az átigazolási pletykákban járatos újságíró, Fabrizio Romano szerint az Olympiakosban ismét együtt futballozhat Marcelo és James Rodríguez. A még mindig csak 31 éves James a katari al-Rajjan SC-t egy szezon után hagyja ott, és tér vissza Európába.

A kolumbiai középpályás már meg is érkezett a hellén fővárosba, és hamarosan alá is írhatják a felek a szerződést. James már a nyári átigazolási időszakban is slágertéma volt, a spanyol sajtó rendszeresen összeboronálta őt a Valenciával, de úgy tűnik, hogy a 2014-es év rekordigazolása (a sikeres vb szereplés után 80 millió eurót fizetett érte a Real Madrid) végül a görög ligában köt ki.

James 15 alkalommal lépett pályára az al-Rajjan mezében, ezeken a találkozókon 5 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.

