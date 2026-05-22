Pep Guardiola, Diego Simeone és Mauricio Pochettino mentora hamarosan új kispad után nézhet

A legendás tréner egy csütörtöki nyilatkozatában tudatta, hogy a világbajnokság végezetével feláll az uruguayi kispadról.

"A mi munkánk a világbajnokságot követően véget ér" – kezdte Bielsa. – Maga a csoda, ha az ember a pályafutása során részt vehet egy világbajnokságon, legyen szó bármilyen sportról. Örökké hálás leszek Uruguaynak, amiért lehetővé tette, hogy ismét átélhessek egy olyan tornát, mint a világbajnokság."

Az argentin mester, aki Pep Guardiolára, Diego Simeonéra és Mauricio Pochettinóra is nagy hatással volt, 2023-ban vette át az uruk irányítását, majd a 2024-es Copa Américán egészen a harmadik helyig vitte őket.

A 2026-os világeseményre simán, negyedik helyezettként jutottak ki, mindösszesen egy ponttal lemaradva a selejtezőben másodikként végzett Ecuador mögött. A korábban Argentínát és Chilét is irányító Bielsa ezúttal a H-csoport tagjai, Szaúd-Arábia, Spanyolország, illetve Zöld-foki Köztársaság ellen készítheti föl fiait.

