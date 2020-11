Maradona: a pápa is imába foglalta

Diego Maradonát gyászolja az egész világ. Háromnapos gyász lesz Argentínában, a pápa imába foglalta a világ valaha élt egyik legjobb labdarúgóját.

Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.

„Elvittél minket a világ legmagasabb pontjára, és tettél minket rendkívül boldoggá. Te voltál a legnagyobb közülünk. Köszönet, hogy velünk voltál, Diego. Hiányozni fogsz egész életünkben” – írta a politikus.

Több csapat

Maradona hosszú évek óta komoly egészségi problémákkal küzdött, a hónap elején, mindössze néhány nappal 60. születésnapját követően depresszió miatt került be egy magánklinikára, ahol vérszegénységet és kiszáradást is megállapítottak nála. Akkor azt közölték, hogy háromnapos hidratálásra van szüksége, de nincs vészhelyzetben és bármikor elhagyhatja a kórházat, ám nem sokkal ezt követően koponyaűri vérzés miatt meg kellett operálni.

A beavatkozást követően saját orvosa napokig nem engedélyezte neki a korház elhagyását, mert alkoholfüggősége miatt súlyos elvonási tünetek jelentkeztek nála. Egy másik orvos, Alfredo Cahe pedig kijelentette, hogy Maradonának gyógykezelésre van szüksége, hogy abbahagyja az alkoholfogyasztást, mert az egész családja egyetért abban, hogy jelenleg kezelhetetlen, ráadásul problémái vannak a májával, a szívével és az érrendszerével.

Pelé, a brazilok háromszoros világbajnok legendája rövid közleményében ezt írta: „Természetesen egy nap majd együtt rúgjuk a labdát ott fenn az égben”.

Az Argentin Labdarúgó-szövetség Twitter-oldalának borítóképén egy fekete gyászszalag látható, a szervezet bejegyzésében azt írta: „Te mindig a szívünkben leszel”.

Lionel Messi úgy vélekedett, ez egy szomorú nap hazája, Argentína és a futball számára.

„Elhagyott bennünket, de nem ment el, mert Diego örök. Emlékszem a csodaszép vele töltött pillanatokra, és részvétemet küldöm családjának és barátainak" - írta közösségi oldalán a argentin ásza.

A brazil Neymar kijelentette, mindig emlékezni fog Maradonára.

„Nagy örökséget hagytál ránk, a labdarúgás köszönetet mond neked” – fejtette ki.

Gary Lineker, az angolok korábbi válogatott csatára közölte, az elhunyt világbajnok generációjának legjobbja volt.

„Alighanem minden idők legjobbja volt. Áldott, de zilált élete után remélhetőleg békét talál isten kezei között” – tette hozzá.

Marta, a többször is a világ legjobb női labdarúgójának megválasztott brazil csillag szerint Maradona egy isten volt a labdával.

„Történelmi legenda, aki mindannyiunkat inspirált” – tette hozzá.

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség UEFA elnöke arról nyilatkozott, hogy nemrég még kommunikált Maradonával.

„Minden jót kívántam neki, és most óriási sokként ért a hír. Csodás játékos volt, aki zsenialitásával és karizmájával is kiemelkedett. Hős volt Argentínában és Nápolyban, aki fiatal és idős szurkolókat is lelkesíteni tudott” – tudatta a szlovén sportdiplomata.

Farhan Haq, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) a szóvivője azt mondta, nemrég beszélt Maradonával.

„Sokak véleményét tolmácsolom, amikor úgy érzem, néha mintha megérintette volna Diegót isten keze.”

Ferenc pápa a halálhírről értesülve közölte, hogy imába foglalta honfitársának a nevét, és megemlékezett a találkozásaikról.

A Vatikán közölte, hogy az egyházfő az elmúlt napokban is imádkozott Maradonáért, amikor meghallotta, hogy a korábbi labdarúgónak egészségi problémái vannak.

Ferenc pápa – aki nagy futballbarát hírében áll – többek között 2014-ben találkozott a futballcsillaggal egy privát audiencia keretében. Legutóbb 2016-ban beszéltek egymással telefonon.

Gianni Infantino FIFA-elnök azt mondta, sokan Maradona miatt lettek a labdarúgás szerelmesei.

„Megismételhetetlen, amit ő tett a sportágért. Örök hálával tartozunk neki, amiért elvarázsolt bennünket a tehetségével, és amiért olyan egyedi volt. Minden futballmesében kiemelt helye lesz” – fűzte hozzá.

Magic Johnson olimpiai és ötszörös NBA-bajnok kosaras szerint a világ elvesztette a valaha élt egyik legnagyobb futballistáját.

„Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor találkoztam vele” – emlékezett vissza a Los Angeles Lakers legendája.

Michel Platini, a franciák Európa-bajnoka kiemelte, hogy Maradona minden technikai készséggel rendelkezett.

„Megvolt mindene: bal láb, kontroll, lövés, gyorsaság. Azért, hogy elkerülje az ember a +levadászást+, a 70-es és 80-as években nagyon gyorsnak kellett lennie. Ő pedig futott és cselezett, cselezett, cselezett” – jelentette ki a korábbi UEFA-elnök.