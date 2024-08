Már orvosi vizsgálaton új klubjánál a magyar válogatott támadó

Hétfőn hivatalosan is bejelenthetik Csoboth Kevin átigazolását.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Sajtóértesülések szerint az Újpest FC tízszeres magyar válogatott támadója, Csoboth Kevin vasárnap orvosi vizsgálatra utazott a svájci St. Gallenhez, miután a klubok már megegyeztek az átigazolásáról.

Az Újpest FC tájékoztatása alapján Csoboth Kevin azért nem vesz részt a csapat vasárnapi, 18.50 órakor kezdődő, Paksi FC elleni idegenbeli bajnokiján, mert ajánlatot kapott érte a klub és folynak a tárgyalások a távozásáról.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Csobothért a kétszeres svájci bajnok és háromszoros kupagyőztes, jelenleg Konferencialiga-induló St. Gallen jelentkezett be. A játékos vasárnap elutazott az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatra.

A lap értesülése szerint szerint a futballista vételára meghaladhatja az egymillió eurót, ami egyfajta rekordot jelenthet Újpesten, ugyanis magyar játékosért még nem kapott ekkora összeget a klub. Ráadásul Csoboth két éve ingyen került Székesfehérvárról a lila-fehérekhez, így igazán jó üzletet köthet az eladásával a klub.

Az Eb-n a skótok ellen győztes gólt szerzett, 24 éves Csoboth Újpesten 65 tétmeccsen 13 gólt és 13 gólpasszt jegyzett. Újpesten vált meghatározó NB I-es játékossá, Újpestről lett válogatott. Tavaly tavasszal is kapott már érte ajánlatot a klub Amerikából, de akkor a csapat a bennmaradásért küzdött, ezért a maradás mellett döntött. Most viszont kérte a vezetőséget, hogy engedjék el, mert szeretne még a pályafutása során külföldön szerepelni és a kontinenstorna után most megvan erre a lehetősége.

A klub vezetői pedig partnerek voltak ebben, ezért hozzájárultak ahhoz, hogy a szélső elutazzon a svájci klubhoz tárgyalni, illetve orvosi vizsgálatra. Csobothot várhatóan hétfőn be is jelentheti a St. Gallen, hogy be tudják nevezni a Konferencialigára, a lengyel Slask Wroclaw elleni jövő heti meccsre.