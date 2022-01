Már nem Fehér Csaba az MLSZ szakmai igazgatója, korábbi DAC edző követi a poszton

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az előző hétvégén távozott az MLSZ szakmai igazgatói pozíciójából Fehér Csaba. Ma az MLSZ hivatalos honlapján jelentette be, hogy a korábbi válogatott labdarúgót Németh Antal, korábbi szövetségi edző váltja.

A 47 éves Németh Antal 2009-től az MLSZ Pest megyei koordinátoraként, majd a Pest megyei igazgatóság szakmai igazgatójaként tevékenykedett (ezzel párhuzamosan a Vasas utánpótlás szakmai igazgatójaként is dolgozott), 2015 és 2020 között pedig szövetségi edzőként vállalt szerepet több korosztályos válogatott mellett is. 2020-ben a szlovák élvonalban szereplő DAC másodedzője, majd később a csapat vezetőedzője lett. A felnőtt és az utánpótlásfutballban is tapasztalatot szerző szakember – a távozó Fehér Csabát váltva – az MLSZ utánpótlás-válogatottjainak szakmai vezetőjeként folytatja pályafutását – számol be róla az mlsz.hu.

Az új szamai igazgató hangsúlyozta, hogy célja egy olyan koncepció létrehozása, ahol odafigyelnek a tehetséggondozásra:

Az utánpótlás-válogatottak élén egy egységes szakmai koncepció kereteinek kidolgozása és megvalósítása lesz a feladatom. Az elsődleges célunk, hogy a korosztályos válogatottakban szereplő tehetséges játékosok közül minél többen eljussanak a felnőtt nemzeti csapatig, és az oda vezető úton minden segítséget megkapjanak a fejlődésükhöz

