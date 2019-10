Már meg is van, hogy mit csinál Schweinsteiger a visszavonulása után

A héten jelentette be Sebastian Schweinsteiger, hogy az év végével befejezi pályafutását.

A Chicago Fire játékosának szerződése december 31-én jár le amerikai klubjánál, és a világbajnok játékos továbbá nem kíván aktívan futballozni.

A ikonja azonban nem szakad el a focitól, ugyanis a mai napon Twitter oldalán egy ötletes videó formájában közölte Schweinsteiger, hogy a német ARD csatorna szakértője lesz.

- Habár már nem én fogom rúgni a labdát a pályán, de az ARD-nél 2020-tól lehetőségem lesz arra, hogy a saját nézőpontomból elemezhessem a labdarúgást a nézők számára - mondta el a mai bejelentéssel kapcsolatban Schweinsteiger.

A csatorna sportigazgatója, Axel Balkausky pedig ekként nyilatkozott:

- Bastian Schweinsteiger a német válogatott hőse volt a 2014-es világbajnokságon, óriási szerepe volt Németország győzelmében.

Egy kivételes karakter, akitől olyan észrevételeket és elemzéseket várhatunk, amelyet mástól nem kaphatnánk meg.

